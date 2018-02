Sundhedsordfører om landsretsdom i kræft-erstatsningssag: Loven skal laves om, hvis Højesteret kommer frem til samme afgørelse

Kvinder er i mere end 140.000 tilfælde blevet indkaldt for sent til screening for brystkræft. De fleste tilfælde er sket i Region Hovedstaden, hvor man i årevis har indkaldt kvinder for sent til mammografi.

Men regionen slipper for at betale erstatning til for sent indkaldte kvinder, der har fået brystkræft. Det har en landsretsdom afgjort, og dermed godtager landsretten Region Hovedstadens undskyldning om, at ressourcemangel var skyld i de sene screeninger.

Dommen i landsretten undrer Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt.

»At bruge ressourcemangel som undskyldning er det samme som at sige, at patienter ikke har nogen retsstilling mere,« siger hun.

Hun mener, ligesom adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Perdersen, og direktør i Danske Patienter, Morten Freil, at dommen kan blive en glidebane.

Mere end et år efter, Hanne Fosmark fik sin kræftdiagnose, modtog hun et brev fra Region Hovedstaden. Brevet gjorde hende både vred og paf Mød to af de mange hundrede brystkræftramte kvinder, som er blevet for sent indkaldt til brystkræftundersøgelser.

»Jeg undrer mig over, at man kan komme frem til den dom, og jeg synes, at det er foruroligende, at man kan komme om ved det, og sige at det er ”ressourcemangel”. Det gør jo så, at vi ikke har noget lovgrundlag, som sikrer vores borgere, for uanset hvad så kan man jo altid give ressourcemangel skylden,« fortsætter hun.

Dommen er anket til Højesteret og Blixt vil følge udfaldet nøje, hvor hun håber, at udfaldet bliver et andet end i landsretten, ellers skal loven laves om, mener Liselott Blixt.

»Vi bliver nødt til at se nærmere på, at ressourcemangel aldrig må være en undskyldning i forhold til patienters retsstilling,« siger hun.

Hvis Højesteret kommer frem til samme afgørelse som landsretten, skal lovens skrives om, mener Blixt.

»Jeg vil da tage en snak med sundhedsministeren, fordi når vi har lov på et område, der skal sikre patienterne deres rettigheder, så bliver vi også nødt til at sikre, at de har de rettigheder, og hvis lovgivningen mener, at ressourcemangel er en grund til at afvise sager, så må vi have skrevet det direkte ind, at ressourcemangel ikke kan bruges som undskyldning i sager som disse.«

Venstre sundhedsordfører, Jane Heitmann, vil ikke forholde sig til om loven skal skrives om, men hun stiller sig uforstående overfor, at Region Hovedstaden ikke har ressourcer nok til at foretage screening for brystkræft.

»Jeg undrer mig som politiker, når vi afsætter midler til, at regionerne kan indkalde til mammografiscreeninger - det er en lovfæstet ret, man har som kvinde - at regionerne så ikke lever op til det ansvar, som de jo har dels qua loven og dels qua det, at der faktisk er sat midler af til det.«