DF bløder op: Danske IS-krigere skal »elimineres« ikke »dræbes«

Når der går overskrifter i politiske udmeldinger, kan indholdet blive tabt. Og det er, hvad gruppeformand Søren Espersen mener, der er sket, da hans partifælle retsordfører Peter Kofod Poulsen i dagens Jyllands-Posten foreslår, at man »eliminerer« danske statsborgere, der har tilsluttet sig krigen på Islamisk Stats side.

Her siger han, at danske efterretningstjenester bør dele oplysninger med britiske, franske og amerikanske styrker, så de danske såkaldte syrienskrigere kan blive udpeget og dræbt i konfliktområderne.

»Hvis en specialstyrke møder dem, er det meget fornuftigt set ud fra et sikkerhedssynspunkt at eliminere den fjende og sørge for, at de her mennesker ikke er i stand til at rejse tilbage og eventuelt lave et terrorangreb på dansk jord,« siger Peter Kofod Poulsen.

Dansk Folkeparti: Likvider danske statsborgere i hellig krig

En udtalelse, som ordføreren efterfølgende har beklaget som »klodset« formuleret.

Gruppeformand Søren Espersen er ikke nødvendigvis uenig med ordføreren, siger han, men alligevel er der behov for at korrekse partifællens udtalelser:

»Først vil jeg sige, at vi intet har at udsætte på Jyllands-Postens formulering. Intet. Hvis vi har noget at kritisere, så er det overskriften, der i den grad har sat ting i bevægelse. Der er ingen klager i den retning, men det er jo bare tit sådan, at en overskrift tager overskriften, fordi folk kommer ikke videre i teksten. Og det er ærgerligt, fordi Peter og jeg har talt sammen om det her et stykke tid, efter at briterne meddelte, at de ikke ville have deres folk (IS-medlemmer, red.) hjem, og der havde vi præcis samme opfattelse.«

Søren Espersen mener dog ikke, at det kan stilles op som, at DF »vil likvidere danske statsborgere« og at det er partiets mål.

»Sådan tænker vi ikke, men i det øjeblik, at briterne eller amerikanerne får oplysninger, de kan bruge, så må vi også acceptere, at de bruger dem til droner eller præcisionsbomber på de folk, vi kan give oplysninger om.«

Hvordan adskiller det sig fra det, din partifælle siger? Altså, at vi ikke skal have danske IS-krigere hjem, men at det er bedre, vi udveksler informationer, så vores allierede kan gå målrettet efter at eliminere dem?

»Likvidere er ikke nødvendigvis det samme som at eliminere. Ikke for at mundhugges. Det er at uskadeliggøre en fjende. Ved at fange dem, bombe dem og en fjende som jo ikke kun er dansk. Hvis man kan få ramt på dem i en krigssituation, hvor de ikke har nedlagt våbnene, så er det det, man gør. Man eliminerer dem på forskellige måde. Det er krigens virkelighed, og hvis vi ikke kan holde til at gå i krig med den virkelighed, så må vi hellere blive hjemme. Vi egner os ikke til gå i krig, hvis vi ikke kan tåle at skyde fjenden,« siger Søren Espersen.

DF klar til at dræbe danske syrienskrigere: »Det er en erhvervsrisiko ved at være terrorist« Skyder vi danske statsborgere i den hellige krigs navn? Både Dansk Folkeparti og Enhedslisten vil vide det.

Når man slår ”likvidere” op i en dansk ordbog, følger ordet ”eliminere”. Er det ikke det samme?

»Sådan har jeg i hvert fald ikke tænkt det. Vi har ikke tænkt på det som, at vi målrettet skal gå efter at likvidere danske IS-krigere.«

Da vi spurgte jeres retsordfører (onsdag, red.) om at gå målrettet efter at likvidere og eliminere, så sagde han, at det synes han, at man skal. Går han så for langt i forhold til jeres linje?

»Jeg ved ikke, hvad han mener, men hvis han mener målbevidst gå efter IS-krigere - hvad enten de har et dansk, tysk, belgisk, fransk eller engelsk pas – så er det det, man skal, for de er fjenden. Hvis det bliver udlagt som om, at vi præcist skal gå efter de danske, så tager vi fejl. Vi skal gå præcis efter der, hvor IS regerer. Og så skal vi nedkæmpe de tropper, de har. Der kan vi ikke stå og spørge, om der er nogen, der har et dansk pas.«

I december skrev du på Twitter, at vi burde gøre som briterne – der eliminerer deres egne statsborgere, der er draget i hellig krig for IS, så de ikke vender hjem og udgør en sikkerhedsrisiko (tweet indsat nedenfor, red.) Mener du stadig det?

»Briterne har en langt større og længere historie for at være i krig. De har en anden tilgang til det her. Mere barsk end vi kan holde ud at tænke herhjemme. Jeg siger bare, at jeg ikke på nogen måde vil nedgøre briterne i det valg, de har taget. Amerikanerne gør det med droneangreb på udvalgte borgere, og israelerne har gjort det i årevis. Det er virkelighed. Hvis vi begynder at få ondt af de mennesker, der kæmper mod os, så skal vi holde os langt væk fra at gå i krig.«

Men mener du stadig, at vi skal gøre præcis som briterne med alt hvad der dertil hører?

»Hvis vi fortsætter med at være krig som nu, så ender vi på et tidspunkt med at blive som briterne og amerikanerne. Det er krigens nødvendighed, men vi har ikke mave til det.«

I den artikel, du i dit tweet linkede til i december, beskrives dét, som din retsordfører foreslår i dag. Hvordan adskiller det sig fra det, du nu præciserer?

»Jeg synes ikke, det adskiller sig. Jeg synes, det er noget flueknepperi, vi er ude i. For jeg græder tørre tåre, hvis IS-krigere dør. Uanset hvilket pas de har. De er fjenden. Og fjender nedkæmper man.«

Ekspert om DF-forslag: Det er lovligt at skyde en dansk syrienkriger på vej ned efter mælk

Du siger, at Peter Kofod Poulsens udtalelser er korrekte, men at det kan fremstå voldsomt i overskrifterne. Handler det her i bund og grund om, at vi ikke kan lide at tale om, hvad der egentlig foregår i krig, og hvad det er, vi gør?

»Ja, vi vil jo helst ikke tale om det, men det har fundet sted i årevis, og vi har, som det hedder, taget mange ud. Det er det udtryk, vi bruger, når vi skyder dem. Vores specialstyrker og bombefly har gjort det. Så vi er dybt involveret i det her, så selv den danske befolkning må erkende og forstå, at i krig bekæmper man sin fjende.«

Er Peter Kofod Poulsens forbrydelse så bare, at han har brugt et helt almindelig dansk sprog for, hvad der foregår, og hvad han mener, der bør foregå?

»Nu gætter jeg, men jeg tror, de fleste vil være enige med mig i, at hvis vi ikke kan tåle at slå folk ihjel, så skal vi da ikke være med i krigen. Det er jo bare en ubehagelig viden, man skubber fra sig. Så kalder man det noget andet og siger, at man har forsøgt at undgå civile tab.«

Er Peter Kofod Poulsen blevet banket på plads og tvunget til at gå ud og beklage sine udtalelser?

»Nej. Vi havde en rigtig god snak om det på gruppemødet i dag, og på den måde banker vi ikke folk på plads. Jeg har da også sagt nogle ting, som måske kunne været formuleret på en bedre måde, så det nemmere kunne glide ned. Det har jeg da selv været storslem til. Så jeg ved godt, hvordan det er. Vi vil i hvert fald gerne forsøge at pragmatisk få fortalt, hvad det er, vi gerne vil og mener. Og det er ret beset, at vi skal bekæmpe og nedkæmpe vores fjende,« siger Søren Espersen.