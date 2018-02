Venstre siger nej til forbud mod praktikanter i børnehaver

Venstre er ikke indstillet på at forbyde praktikanter i børnehaver.

Det siger partiets børneordfører, Anni Matthiesen.

- Det vil være forkert for alle de unge, der faktisk har brug for en praktikplads, og som har et ønske om at tage en pædagoguddannelse.

- Så det vil jeg være meget modstander af, siger ordføreren.

Dansk Folkepartis børne- og familieordfører, Pernille Bendixen, vil sætte en stopper for længerevarende praktikophold i institutioner.

DF vil sætte stopper for langvarig praktik i børnehaver

Meldingen kommer efter sagen om en 14-årig drengs mulige overgreb mod børn i institutionen Taastruphøj.

Drengen var i gang med et seks måneder langt praktikforløb i institutionen

Han har over for Høje Taastrup Kommune erkendt at have befølt og kysset flere piger.

Den 14-årige er siden blevet bortvist fra stedet og overgivet til de sociale myndigheder.

Står det til Dansk Folkeparti, skal det være slut med sådanne praktikforløb fremover.

Men det er en overreaktion, mener Anni Matthiesen.

14-årig praktikant anmeldt for overgreb på fem piger i daginstitution

Alligevel er der er grund til at kigge på kommunens procedurer, siger hun.

- Når det så er sagt, så virker det til, at den 14-årige har opholdt sig alene med børnene i længere tid.

- Jeg tror helt klart, at der må være nogen i både institutionen og kommunen, som kigger efter, om der er noget i deres procedurer, der er gået forkert, lyder det fra ordføreren.

- Det vil være naturligt, at man som leder eller ansat tager en drøftelse om, hvordan praktikforløbene skal forløbe, og hvem der skal holde vedkommende i hånden i den tid, man er i børnehaven, siger Anni Matthiesen.

I Høje-Taastrup Kommune har det hidtil været praksis, at skolepraktik aftales direkte mellem den skole, hvor eleven går, og institutionen.

Men efter sagen fra Taastruphøj vil kommunen nu se på, om den procedure skal ændres.

- Vi må se på, om rådhuset fremover skal ind over den her type aftaler, siger borgmester Michael Ziegler (K).