14-årig praktikant anmeldt for overgreb på fem piger i daginstitution

En 14-årig dreng er blevet meldt til politiet for at have krænket fem små piger i en daginstitution i Høje Taastrup Kommune, skriver TV 2.

Borgmester i kommunen, Michael Ziegler (K), har over for mediet bekræftet anmeldelsen, ligesom det også er tilfældet hos Københavns Vestegns Politi.

»Vi forsøger at tage hånd om både børn og forældre. De er naturligt nok meget berørte af situationen,« lyder det fra Michael Ziegler til TV 2.

Sagen kom frem i lyset, da et barn i den integrerede institution Taastruphøj onsdag aften sidste uge fortalte sine forældre om sine oplevelser i institutionen.

Den 14-årige dreng blev allerede dagen efter konfronteret med anklageren fra institutionens ledelse. Her indrømmede han angiveligt at have kysset og berørt fem af pigerne på en måde, som kommunen karakteriserer som »grænseoverskridende«.

Drengen blev omgående bortvist og politianmeldt. Pga. drengens alder er sagen dog i første omgang overdraget til de sociale myndigheder.

Ifølge TV 2 var den 14-årige i et særligt praktikforløb for skoletrætte unge. Han skulle oprindeligt have været i institutionen i et halvt år.