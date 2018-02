LA-profil om regeringens opdragelsesudspil: Noget pjat

- Gode venner er ærlige over for hinanden. Det her er noget pjat!

Det skrev Liberal Alliances Joachim B. Olsen på Facebook onsdag aften med henvisning til, at børne- og socialminister Mai Mercado (K) tidligere på dagen lancerede "Opdragelsesdebatten".

Med initiativet inviterer ministeren til en bred, folkelig debat om børneopdragelse.

Det halter ifølge Mercado med børneopdragelsen i Danmark. Initiativet skal kortlægge forskning, indsamle viden og få danskerne til at debattere og reflektere over, hvordan de opdrager børn.

Minister: Regeringen har en aktie i børneopdragelsen

I sidste ende handler det om at opdrage børn på en måde, så de kan indgå i fællesskaber fra daginstitution til skole, fritidsliv og videre i livet, er meldingen.

Men selv om Liberal Alliance og De Konservative sidder i regering sammen, så mener Joachim B. Olsen altså ikke, at initiativet kan bruges til noget.

Mercado svarede straks tilbage på Facebook.

- Gode venner ER ærlige over for hinanden, Joachim: initiativet er selvfølgelig godkendt i regeringen og din partiformand er vild med det, skrev hun efterfulgt af en række smileys.

Den besked har Joachim B. Olsen svaret tilbage på.

- Så får han samme besked. En borgerlig regering bør ikke blande sig i børneopdragelse.

- Den viser tillid til, at det kan borgerne godt selv finde ud af. Og det kan borgerne i øvrigt også godt, skrev Joachim B. Olsen med henvisning til LA's partileder, udenrigsminister Anders Samuelsen.

Direktør og forælder: Ministerens opdragelsesdebat fjerner fokus fra de virkelige problemer

Debatten om opdragelse skal blandt andet foregå med en bred debat på Facebook. Desuden skal et debatpanel af eksperter og meningsdannere sætte diskussionerne i perspektiv ved en række møder i foråret.

- Det er så vigtigt, at vi får taget en stor samlende debat om børneopdragelse, udtalte Mercado i en pressemeddelelse.

- Om man har børn selv eller ej, så har vi en fælles interesse i, at de for eksempel lærer at indgå i fællesskaber på en ordentlig måde.

- Jeg glæder mig meget til at følge diskussionen på Facebook og høre, hvad debatpanelet kan få ud af den viden og alle de synspunkter, der kommer for dagen, sagde hun.

»Der er mange børn, som godt vil sætte dagsordenen i skolen, og hvor man mærker, at de er vant til at styre meget derhjemme« Flere børn ikke er rustet til at gå i skole, viser undersøgelse. Derfor sættes børneopdragelse til debat i det næste halve år, men social- og børneministeren afviser, at det handler om »forældre-bashing«.

Formand for debatpanelet er forfatter Sofie Münster, der er tidligere direktør i Løkkefonden, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har stiftet for at støtte utilpassede drenge.

Hjerneforsker Peter Lund Madsen, skuespiller Peter Mygind og SF's tidligere folketingsmedlem Özlem Cekic er blandt nogle af de andre meningsdannere i panelet.