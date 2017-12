Minister: Regeringen har en aktie i børneopdragelsen

Man bør kunne stille krav til, at børn er opdraget. Det mener børne- og socialminister Mai Mercado (K), der i januar vil starte et internetbaseret debatforum kaldet "Opdragelsesdebatten".

- Jeg er sådan set fuldstændig ligeglad med, hvilken opdragelse børnene så har. Så længe de har en, siger hun.

Selv om børneopdragelse ofte foregår i hjemmet, mener Mercado, at det er i orden at bringe det op politisk.

- Vi må i regeringen godt bekymre os, når vi får meldinger om, at der er for mange børn i skoleklasserne, som ikke har fået en basal opdragelse hjemmefra. Det går ud over undervisningsmiljøet og læringen og de børn, der har brug for en særlig støtte, siger hun.

Både Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening og foreningen Danske Skoleelever byder debatten velkommen. De oplever alle problemer med uro i klasserne.

Planen med initiativet er at opstille dilemmaer på det sociale medie Facebook om eksempelvis børns pligter i hjemmet og tid med familien. Debatten åbnes for alle danskere, og målet er, at flere begynder at snakke om og evaluere opdragelsen i hjemmet.

Foreningen far om ny fordeling af børnecheck: Det er moderne familiepolitik

Efterfølgende skal et fagpanel af aktører med forskellige holdninger til børneopdragelse mødes for at afslutte emnet.

Formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening Bjørn Hansen mener ikke, at man kan give børneopdragelse skylden for uro.

Han mener, at der er en stigende individualisering i samfundet, hvor man sætter sig selv før andre. Det er ifølge ham det, der smitter af i folkeskolen.

- Det er fint at tage en debat om problemerne. Man må ikke begynde at pege fingre ad forældre eller lærere eller andre. Politikerne er lige så meget med til det selv.

- Jeg tror ikke på, at et debatforum kan løse problemet. Men det kan være med til at sætte fokus på det, siger han.

Ifølge Mai Mercado er debatten tiltænkt alle forældre, hvad enten man har en sløv teenager eller en uregerlig fireårig. Alle kan, hvis man spørger hende, bruge en debat om god børneopdragelse.

- Der skal være plads til forskellige typer børneopdragelse. Det, der virker i én familie, virker ikke i en anden. Men vi skal tage diskussionen, så børnene er opdraget både i skolen og senere i livet.

"Opdragelsesdebatten" åbner i løbet af januar og slutter i juni.