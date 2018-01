Overblik: Her er partiernes mørklagte pengeklubber

Partikassen er åben, når der er villige donorer, men munden er lukket, når journalister spørger ind til, hvordan folketingspartiernes erhvervsklubber fungerer.

Erhvervsklubbernes medlemmer er hemmelige, og strømmen af penge til partikasserne er omgærdet af lukkethed.

Ifølge loven er partierne forpligtet til at offentliggøre bidragydere, der giver mere end 20.000 kroner, men ikke nødvendigvis hvor meget.

Mindst fire partier gør brug af klubberne, hvor folk fra erhvervslivet eller donorer betaler et årligt beløb for at komme med til lukkede arrangementer. Her kan man møde prominente medlemmer af partierne.

Det er småt med oplysninger, men både Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Socialdemokratiet gør brug af erhvervsklubber.

Her kan du læse mere om erhvervsklubberne:

Venstre - Den Liberale Erhvervsklub

Den mest velkendte er Venstres, som i årevis har overført penge til partiet fra topfolk i erhvervslivet.

Klubben blev stiftet i 1998 efter amerikansk forbillede og havde frem til 2012 erhvervsmanden Fritz Schur som formand.

I september 2015 benyttede erhvervsklubben Marienborg til at holde møde, viser en aktindsigt, som Jyllands-Posten har fået.



Konservative - C-Business

Foreningen C-Business blev stiftet i 2005. Adgang til klubbens arrangementer koster 20.000 kroner om året.

Foreningens arrangementer har blandt andet omfattet morgenmadsmøder med partitoppen på Christiansborg.

Ifølge bogen "Skjulte Penge" fra 2016 kom klubben atter op over 70 medlemmer efter en medlemsnedgang i 2015.

Socialdemokratiet - Erhvervsforum Vækst DK

Socialdemokratiet oprettede i 2014 sin egen erhvervsklub efter at have kritiseret Venstres i årevis.

Adgang til klubben koster 15.000 kroner, medlemslisten er hemmelig, og overskuddet går til Socialdemokratiets partikasse.



Liberal Alliance - Selskab for Liberale Visioner

Liberal Alliance er kendt for at være åben med sine donorer fra det private erhvervsliv. Det gælder eksempelvis Saxo Bank, som har været en stor donor.

Erhvervsklubben blev dannet forud for folketingsvalget i 2015. Partileder Anders Samuelsen sendte breve ud til 500 erhvervs- og virksomhedsledere og opfordrede dem til at melde sig ind.

Prisen for et medlemskab er 15.625 kroner om året plus et indmeldelsesgebyr på 4250 kroner. Lige præcis under grænsen på 20.000 kroner, hvor man skal offentliggøre bidragydere.

Klubben mødes mindst fire gange om året for at "diskutere og vende de varmeste emner indenfor politik og økonomi".

Ingen af erhvervsklubberne oplyser, hvor mange penge de donerer til partiet.

Kilder: Jyllands-Posten, Ritzau.