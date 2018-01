Se politiske reaktioner på Løkke-samråd: »Private relationer kan aldrig være et problem«

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) svarede onsdag på spørgsmål om sin relation til såkaldte kvotekonger på et samråd i Folketinget.

Har en gruppe storfiskere købt sig selv indflydelse på regeringens fiskeripolitik? Det var det centrale spørgsmål, som både oppositionen og støttepartiet Dans Folkeparti forsøgte at få svar på under samrådet onsdag. Nej, lød svaret fra statsministeren.

Guide: Det skal du vide om statsministeren og storfiskeren Statsministeren skal onsdag i samråd og svare på, om han har givet forkerte oplysninger til Folketinget i sagen om fiskekvoter. Centralt står forholdet til Thyborøn-fiskeren John-Anker Hametner Larsen. Få overblikket her.

På twitter er reaktionerne på dagens samråd begyndt at tikke ind, hvor særligt oppositionen er gået til tasterne.

Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, ønsker mere åbenhed om donationer til partier og politikere, skriver han:

»For mig står det helt klart, at penge spiller en stadig større rolle i politik. Lad der i det mindste være fuld åbenhed om donationer til partier og politikere. Skadeligt, når der kan sås tvivl om, hvorvidt penge flytter politik.«

Han bliver bakket op af Socialistisk Folkepartis gruppeformand Jacob Mark og Enhedslistens Pelle Dragsted.

»Problemet er ikke, at statsministeren har relationer til fiskere. Problemet er, at statsministeren modtager gaver fra fiskere og bruger dem - imens han er statsminister - endda imens, at fiskeri er øverst på dagsordenen,« skriver Jacob Mark.

»Hvordan skelner man mellem gaver, man modtager i "egenskab af statsminister" og gaver, man modtager som privatperson? Kan nogen opklare?« lyder det fra Pelle Dragsted.

Socialdemokratiets Pernille Rosenkranz-Theil kritiserer, at statsministeren på samrådet flere gange fortalte om arbejdet med »drenge på kanten« og sit »privatliv.«

»Det er nu engang ikke det, det handler om. Har stærke særinteresser fået særligt adgang til statsministeren? Har statsministeren fået andre store gaver fra erhvervsinteressenter i Danmark eller udlandet eller ej?« skriver hun.

Helt uenig med de røde stemmer er De Konservatives gruppeformand Mette Abildgaard, der ikke mener, at »private relationer« er et problem:

»Stærk indledning på samrådet af Lars Løkke. Private relationer kan aldrig være et problem, og intet tegner på, at relationerne har påvirket politikken. Overhovedet. Problemer med kvotehåndtering går tilbage til 2002,« skriver hun på twitter.

Jan E. Jørgensen (V) roser Løkke for at holde fast i, at nogle ting bør forblive private:

»Principper skal holdes - også, når man kortsigtet kan vinde ved at bryde dem. LLR fastholder med rette på samråd, at interne beslutningsprocesser er interne og at privat er privat.«

Men generelt har de blå partier været mere stille i forhold til at kommentere på samrådet på de sociale medier.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) påpeger blot, at han mener, man bør vende tilbage til at have lukkede samråd.

»Jeg står ved, at jeg grundlæggende mener, at åbne samråd intet godt gør for folkestyret og at respekten for politikere var højere, dengang man ikke havde dem,« lyder det fra venstreministeren.