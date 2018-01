Pape vil afkorte tiden fra forbrydelse til fængsel: En sigtet må kun vælge en forsvarer med tid i kalenderen

Nu skal det være slut med langsommeligheden i retssystemet.

Det mener justitsminister Søren Pape Poulsen (K), som fremlægger otte initiativer, der skal afkorte tiden fra forbrydelsen er blevet begået og indtil gerningsmanden afsoner sin straf.

»Det er afgørende, at straffesager kommer hurtigt gennem retssystemet – både hos politi, domstole og fængsler. De langvarige straffesager er et stort problem for ofrene, som kan have vanskeligt ved at komme videre med deres liv, og det er samtidig et problem for tilliden til retssystemet og retsfølelsen,« udtaler ministeren.

En af de nye regler, som Pape ønsker at indføre, er, at en sigtet fremover kun skal have lov at vælge en forsvarer med tid i kalenderen.

Årsagen er, at retssager ofte bliver forlænget, fordi forsvareren ikke har tid til at møde i retten.

Dertil kommer, at det skal være slut med at betale for det merarbejde, det medfører, hvis en sigtet skifter forsvarer undervejs, da man gerne vil undgå, at forsvarerskiftet kan forsinke sagen.

Retten skal desuden være hurtigere til at fastlægge en dato for retsmødet, og her skal man i højere grad vurdere, hvor travlt en given forsvarer har, før retten giver vedkommende en sag.

Sigtede, som ikke møder op i retten, skal straks betale sagsomkostningerne, hvis retsmødet udsættes.

Når det gælder politiet, skal det gøre mere for, at sigtede møder op til retsmøderne, så der kan afsiges dom i sagen.

Overblik: Her er de otte initiativer

Justitsministeren vil i marts måned fremsætte et lovforslag om de initiativer, som kræver en lovændring.

»Alt for lange straffesager er desværre langt fra noget nyt fænomen, men nu sætter vi ind, der hvor skoen trykker. Samtidig vil de kommende år byde på en række yderligere tiltag, som f.eks. digitalisering og mere effektive arbejdsgange i retssystemet. Rammerne skal ændres, så der hurtigere afsiges dom og kriminelle hurtigere begynder at afsone deres straf,« lyder det fra Søren Pape Poulsen.