Joachim B. Olsen skyder tilbage mod VK: Hvor meget fik I ud af magten i 00’erne?

Trods det fælles ønske om at fokusere på politik frem for ballade fortsætter de interne stikpiller i blå blok.

Liberal Alliances finansordfører Joachim B. Olsen skyder således direkte tilbage på regeringspartnerne i VLAK, efter Venstre og Konservative i dagens Jyllands-Posten kritiserer LA's offensive forhandlingsstrategi under de nu decimerede skatteforhandlinger.

LA-ordføreren mener, at V og K alt for længe har ladet sig styre af frygten for at gøre støttepartiet, Dansk Folkeparti, utilfreds. Og det har kostet på borgerlige mærkesager og dermed fået konsekvenser for den førte politik, lader LA-profilen forstå.

Baggrunden er den seneste tids tumultariske forløb, hvor LA i december lovede »historiske store skattelettelser« inden jul, men nu har måttet acceptere, at regeringens planer om en »ambitiøs« skattereform er droppet efter afvisning fra Dansk Folkeparti.

Ifølge Joachim B. Olsen blev LA straffet af DF:

Venstre og De Konservative er jo opdraget med, at uh ha, man må endelig ikke bruge ord, som DF ikke kan lide Joachim B. Olsen, LA Venstre og De Konservative er jo opdraget med, at uh ha, man må endelig ikke bruge ord, som DF ikke kan lide

»DF bliver sure over, at Anders Samuelsen siger ordet historisk store skattelettelser, og at det skal koste noget ved forhandlingsbordet, at DF ikke kan lide det ord. Og skal danskerne ikke have en skattelettelse, fordi ordet historisk store skattelettelser er blevet brugt? Man vil gå efter manden og ikke bolden, uanset om det har konsekvenser for rigtige mennesker i samfundet, der ikke kan få øget deres rådighedsbeløb,« siger Joachim B. Olsen.

Han afviser at være fortørnet over DF's nej til skattelettelserne og vurderer samtidig, at de sejrssikre udmeldinger fra hans egen partileder, Anders Samuelsen, nok har haft negative konsekvenser for DF’s lyst til at indgå et kompromis.

»At Anders Samuelsen har sagt ”historisk store skattelettelser” kan godt have kostet noget, og det er selvfølgelig utrolig ærgerligt«, siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Men det viser også, hvor absurd dansk politik kan være, når et stort parti kan blive fortørnet over nogle ord. Og så skal det have konsekvenser ved et forhandlingsbord. Altså konsekvenser i den forstand, at man egentlig er enige om det, der er på bordet, men hvor det så ikke skal være så store beløb, fordi der bliver brugt ord som historisk store skattelettelser. Det er åbenbart normaliteten i dansk politik, og det synes jeg er underligt, når vi sidder her for at lave politik. Det skal vel ikke være påvirket af, at nogen rundt om bordet ikke kan lide de ord, de andre bruger uden for rummet? Og så skal det koste noget på substansen.«

»Sådan skal det ikke være, men sådan er det nok,« siger han så.

Derefter retter han sigtekornet mod regeringsparterne:

»Venstre og De Konservative er jo opdraget med, at uh ha, man må endelig ikke bruge ord, som DF ikke kan lide, for så koster det ved forhandlingsbordet. Det er så blevet normaliteten. Ingen må sige, hvad de mener, for så kommer det til at koste danskerne, fordi DF bliver sure. Og så går de efter manden i stedet for bolden.«

Men var det ikke en fejl at love historisk store skattelettelser, hvor I gjorde?

»Vi solgte ikke skindet, før bjørnen var skudt. Vi mente, der lå en aftale. Ellers havde vi ikke gjort det. Helt ærlig, giv os lige en lille smule kredit her.«

Det er meget mærkeligt at skulle acceptere, at man ikke kan sige, hvad man mener Joachim B. Olsen, LA Det er meget mærkeligt at skulle acceptere, at man ikke kan sige, hvad man mener

At I lægger jer ned nu og undskylder, betyder det, at I accepterer det som en normalitet, at man ikke må sige ting, der kan irritere?

»Jeg synes, det er meget mærkeligt at skulle acceptere, at man ikke kan sige, hvad man mener, og at det, at man bruger ord, som andre ikke kan lide, skal have konsekvenser.«

Der er jo forskel på at sige, hvad man mener, og så gå ud og love historisk store skattelettelser, før de er i hus?

»Ja, men da vi sagde det, var det fordi, at den aftale, der lå på bordet jo var historisk stor. Og vi var overbeviste om, at den aftale, der lå på bordet, kom inden 3. behandlingen af finansloven,« siger han og fortsætter:

»Det er jo ligesom med bilafgifterne, hvor DF blev skidesure over, at vi fejrede det med cava. Vi måtte ikke fejre det og være glade, for så opfatter de det som et nederlag. Skal det virkelig være normaliteten i dansk politik?«

Fra 15,1 mia. kr. til 3,5 mia. kr.: Mens LA fejrede sine sejre, skrumpede skattelettelserne Selv »en blind« kan se, at LA’s handlinger i skatteforhandlingerne fik konsekvenser, lyder kritikken fra regeringspartnerne V og K.

Har LA’s handlinger begrænset muligheden for at få borgerlig politik igennem – herunder skattelettelser?

»Det er svært at svare ja eller nej til, for grænserne blev hele tiden flyttet. Så jeg føler mig på ingen måde overbevist om, at DF overhovedet var interesseret i at lette skatten for helt almindelige lønmodtagere.«

Men det er en mulighed?

»Det er jo noget, man må vurdere. Hvis det er rigtigt, så handler det om, at hvis man gør DF sure ved at bruge ordene "historisk store skattelettelser", så får man det ikke.«

Så jeres taktik har kostet indrømmelser?

»Det har i hvert fald ikke virket. Det kan man konstatere. Men den der tilgang, hvor man ikke må sige noget, som V og K så åbenbart hælder til, hvor store resultater har det egentligt skaffet dem op gennem nullerne?,« spørger Joachim B. Olsen spydigt.