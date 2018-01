Regeringen lægger stor skatteambition på hylden

»Vi må sande, at vi i hvert fald ikke i denne omgang kan indfri ambitionen om at give familierne lidt mere luft i husholdningerne.«

Sådan lød det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag, da han - med kort varsel - gik på talerstolen for at redegøre for regeringens planer for foråret.

Her kommenterede han regeringens ambitiøse skattereform, som tegner sig til at blive noget mindre ambitiøs end planlagt.

Regeringen har tidligere indgået aftaler med Dansk Folkeparti om to ud af tre af de elementer, der indgår i regeringens ambitioner på skatteområdet. Det sidste element - skattelettelserne til danskerne »som de er flest« - kniber det til gengæld med.

Kristian Jensen: Skatteaftale kan laves hurtigt - de største knaster er på udlændingeområdet

»Regeringen er kommet til den konklusion, at for at få en god start på 2018 vil vi hellere fokusere kræfterne på det, vi er enige om,« sagde Løkke.

Derfor lagde statsministeren tirsdag op til en mindre og hurtigere version af skatteaftalen, hvor der efter alt at dømme ikke indgår topskattelettelser, en hævet topskattegrænse eller et forhøjet beskæftigelsesfradrag.

I stedet er fokus på at sænke skatten for de lavest lønnede danskere og løse det såkaldte samspilsproblem, der betyder, at det for visse danskere ikke kan betale sig at spare op til pensionen. Dette finansieres med penge fra tidligere aftaler om lavere integrationsydelser og kontanthjælpsloftet.

Statsministeren og hans regering gik på juleferie oven på en særdeles dramatisk december, hvor Liberal Alliance stemte for finansloven, efter dets leder ellers havde truet med at gøre det modsatte, hvis ikke der kom skattelettelser på bordet.

Mange har tvivlet på om skattelettelserne kom. Nu kommer de. Inden jul endda. Og de blive de største i mands minde. Tillykke Danmark. #størstejulegavetildanskerne— Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 8. december 2017

Støttepartiet Dansk Folkeparti gjorde det samtidig klart, at man krævede store udlændingestramninger til gengæld for en skatteaftale. Derfor var det netop de to store hængepartier, statsministeren forventedes at tale om.

Thulesen Dahl: Man kan ikke tage for givet, at vi støtter VLAK efter et valg Over et stjerneskud i Vejle skyder Thulesen Dahl på LA, på statsministeren og på hele regeringskonstruktionen.

På tirsdagens pressemøde lod statsministeren forstå, at skatteaftalen og udlændingeaftalen - tidligere omtalt som et decideret paradigmeskift i udlændingepolitikken - skal afkobles fra hinanden.

»Regeringen vil gerne drøfte udlændingepolitik med Dansk Folkeparti, men det skal være på udlændingepolitikkens præmisser. Så vi laver den udlændingepolitik, Danmark har brug for, og den vi kan stå inde for, og ikke for at indfri en ambition på et helt andet område om, at skatterne skal sættes ned,« sagde han.

Han understregede imidlertid, at ambitionerne om skattelettelser ikke er faldet på gulvet.

»Vi opgiver ikke at komme igennem med vores projekt. Vi skærer sagen til og siger, at vi ikke kan komme igennem med alle tre elementer,« sagde han.