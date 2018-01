Thulesen i selverkendelse: “Kristian Jensen er ikke som Hjort”

DF’s formand erkender, at partiet tidligere på efteråret skulle have gjort klart, at regeringen skulle levere på udlændingestramninger.

Det siger Kristian Thulesen Dahl i et interview. Selverkendelsen går dog primært på, at DF ikke tidligere tydede finansminister Kristian Jensens (V) gemyt.

”Man skal altid være parat til at være selvkritisk. Og jeg må sige, at vi sad jo over for en - ikke på nogen måder en ny politiker, Kristian Jensen er jo en garvet politiker - men i rollen som finansminister, der er han ny. Det var hans første finanslov,” siger Thulesen og forklarer, at han i bagklogskabens lys skulle have taget særlige forholdsregler over for Jensen.

Thulesen Dahl: Man kan ikke tage for givet, at vi støtter VLAK efter et valg Over et stjerneskud i Vejle skyder Thulesen Dahl på LA, på statsministeren og på hele regeringskonstruktionen.

“I den forstand skulle jeg måske have tænkt lidt over det noget tidligere. Men når man har været igennem mange forhandlingsforløb med hinanden, så kender man hinanden, og mange andre Venstre-folk ved jo, hvordan jeg er. Jeg er ikke typen, der nødvendigvis behøver sige tingene med meget store bogstaver. Normalt har de fanget det før det, hvis der er noget man lige skal have styr på. Derfor har jeg da taget mig selv i at tænke, at jeg godt kunne have skåret tingene endnu mere ud i pap på et tidligere tidspunkt.”

Indrømmelsen sker efter, at blandt andre statsministeren og finansministeren har anklaget DF for for sent at fremlægge udlændingekravene. Ifølge Lars Løkke Rasmussen (V) kom kravene først på bordet efter partiets dårlige kommunalvalg. Med det resultat, at forhandlingerne ikke nåede i mål før jul.

Ifølge Thulesen burde regeringen dog have hørt bedre efter. Sådan var det ifølge DF under den tidligere finansminister, som bedre forstod Thulesen:

“Claus Hjort (V) sagde engang, han mente vi havde et værdifælleskab. Jeg tror ikke på noget tidspunkt Kristian Jensen ville formulere sig på samme måde. Han er et andet sted. Han mener noget andet politisk, og det tror jeg ikke jeg fornærmer ham ved at sige. Måske tværtimod. Derfor vil han måske i en forhandling hellere lægge nogle af vores synspunkter til side. Fordi det er besværligt, og han politisk ikke synes om det, vi siger. Hvor en, der måske har forhandles med os i årevis og også er mere enig med os, vil vide, at “de mener det her. Så det må vi nok vende tilbage til, og hvis jeg ikke hører det nu, så siger de det bare senere. Derfor må vi tage hånd om det med det samme.”

Venstre ser med stor »alvor« på Thulesens kommentar om muligvis at trække støtten til regeringen efter et valg

Trods selverkendelsen er Thulesen fortørnet over udlægningen af, at DF kom for sent.

“Det er et af de steder, hvor jeg bliver lidt træt i det her forløb: Når det pludseligt skal diskuteres, om vi først meget sent i forløbet har sagt, at vi mener noget om udlændingepolitik. Alle der har forhandlet med DF gennem mange år ved, at vi har nogle synspunkter omkring udlændingepolitik, som vi fremfører,” siger han.

Løkke sagde jo ellers, at I først kom på de hårde krav efter det dårlige kommunalvalg?

”Ja, men det kan da ikke nytte noget, at jeg skal til at tage udskrifter fra Ritzau eller dr.dk og sende til statsminsteren om, hvad vi har sagt alle steder siden sommer. Når jeg står og siger ting foran Finansministeriets glasdør, står der også altid en og tager notater. Der skulle man jo tro, at de blev brugt til noget, ikke? Behøver man virkelig gå ind i Struensee-værelset og råbe og skrige for at blive hørt?”

Men det skulle du måske alligevel have gjort? Altså talt med større bogstaver i forhandlingerne, når nu du ikke har siddet over for tankelæsere?

”Regeringen har valgt, at det er Kristian Jensen, der er finansminister. Sådan er det. Så forhandler vi med ham. Men så skulle jeg så tilbage i begyndelsen af forløbet have tænkt, at jeg i meget firkantede vendinger, måske endda skriftligt, skulle have formuleret mine krav. Jeg har fejlagtigt tænkt, at man forhandlede, som vi altid har gjort med tidligere folk i Venstre. Hvor man fortalte hinanden tingene og sagde, hvad der var vigtigt. Hvor der så blev lyttet, og hvor man også lytter til vores sommergruppemøde og måske lige hører lidt efter og gør sig nogle tanker om, hvordan man kan håndtere det her.”

DF åbner skatteballet: Udsæt strid om skat og begynd med udlændinge

Men I må da kende hinanden, Jensen og dig. Noget må I da have forhandlet i alle de år?

”Nej, vi har faktisk ikke forhandlet ret meget.”

Men I kender hinanden?

”Vi kender hinanden. Jo, men ikke rigtig.”

Har du ikke endda besøgt ham privat?

”Jeg vil ikke snakke mig væk fra Kristian Jensen. Jeg synes også, de møder vi har haft, de har været ordentlige. Vi sidder over for hinanden ved hans mødebord. Han udleverer notater, vi kigger, der er embedsmænd tilstede, og det går fint. Men det er den politiske forhandling, jeg mener. Den som ikke alene handler om regnestykker og embedsmænd. Det er fornemmelsen af, hvad der er vigtigt for de andre. Når jeg bliver spurgt, hvad vi kun have gjort anderledes, så kunne vi måske have været hurtigere til at se, om vores ønsker var blevet noteret.”

Hvor man i regeringen har en helt anden oplevelse af forløbet, så mener DF-formanden, at nogle af uoverensstemmelserne om forløbet måske bare bunder i politiske skel:

“Det har nok også at gøre med politiske skel. Kristian Jensen mener jo, at grænsekontrol er noget hø. Det er bare et eksempel. Han er ikke tilhænger af det, han vil helst have det væk, derfor er det vigtigt for ham, at den er midlertidig. For os er det vigtigt, at den er permanent. Når vi så kommer med nogle krav på et område, hvor han i bund og grund synes, vi tager fejl, så er han nok en forhandlingsmodpart, som er mere traditionel, end vi har været vandt til.”

“Når vi har siddet med Hjort, så har han i udgangspunkt syntes, at grænsekontrol var fint nok. Det så han ikke problemer i. Så skal man ikke overtale ham meget til at komme videre. Og det er på ingen måde sagt negativt om Kristian Jensen. Jeg har dyb respekt for politikere, der mener, hvad de mener og tør sige det. Det er der, han er. Men når jeg så skal reflektere, så skulle vi nok have taget højde for noget tidligere, at forhandlingsmodparten rent politisk var et andet sted. Så vi nok skulle have gjort også endnu mere umage med vores krav. Det skulle have været noteret. Vi har bare været vandt til, at det hurtigere blev noteret, hvad der var vigtigt for DF. “

Kristian Thulesen Dahl og Kristian Jensen tørner lørdag sammen i debat hos De Radikale, som holder nytårsstævne i Nyborg.

Finansministeren har ikke ønsket at svare på kritikken fra DF.