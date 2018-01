LA svarer høfligt igen: Vi har en aftale om ambitiøse skattelettelser

I dagens udgave af Jyllands-Posten går Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, hårdt til stålet, og kritiserer Liberal Alliance for at vanskeliggøre forhandlingerne om skat og udlændige, ved ikke at kunne finde ud af, om partiet er et regerings- eller støtteparti.

Thulesen Dahl: Man kan ikke tage for givet, at vi støtter VLAK efter et valg Over et stjerneskud i Vejle skyder Thulesen Dahl på LA, på statsministeren og på hele regeringskonstruktionen.

DF’s formand vil gerne være med til at lave en skattereform, men mener samtidigt, at forhandlingerne skal starte i Udlændingeministeriet. For en aftale her er ifølge Thulesen Dahl nødvendig for, at en såkaldt ”ambitiøs” skatteaftale kan komme på plads.

LA’s politiske ordfører, Christina Egelund, pointerer, partiet er klar til at lave »gode løsninger« på begge områder.

Venstre ser med stor »alvor« på Thulesens kommentar om muligvis at trække støtten til regeringen efter et valg

»Det glæder mig, at Kristians Thulesens Dahl bekræfter, at han gerne vil forhandle en ambitiøs skatteaftale, som vi har aftalt med hinanden. Jeg er glad for, at vi er enige om, at der er afsat penge til skattelettelser. Det bekræfter han. Og i forhold til hvad der forhandles med hvad, så har regeringen accepteret, at der skal findes en løsning på både en skattereform og på udlændingesporet. Liberal Alliance er indstillet på at finde gode løsninger på begge områder. Både når det kommer til skatteområdet og til udlændingeområdet, hvor vi er helt indstillet på at finde en god løsning,« siger hun

Så I ser ikke noget problem i at afvente at diskutere skat, før man har afklaret om man kan nå langt nok på udlændingeområdet?

»Vi er helt enige med statsministeren, når han jo også har sagt, at begge dele skal forhandles sammen. Og så må man huske, at det var jo sådan set en imødekommelse af Kristian Thulesen Dahl, at de to ting skulle forhandles sammen. Og vi er indstillet på at finde gode løsninger på begge dele. Og så vil vi bruge kræfterne på at tale os ind på DF. For det er det, der skal til, for at vi kan finde de løsninger på både skatteområdet og udlændingeområdet til gavn for danskerne. Og det må være de rigtige politiske løsninger, der er målet for begge parter.«

DF åbner skatteballet: Udsæt strid om skat og begynd med udlændinge

Kan I leve med alternativet. En mindre skattepakke?

»Ingen kan være i tvivl om, at vi går efter en ambitiøs skatteaftale. Det er det, der ligger foran os, og som vi har aftalt med Kristian Thulesen Dahl.«

VLAK-regeringen er ikke holdbar – fordi I kræver indrømmelser på marginalskatten?

»Det er rigtigt, at LA er et parti, der både uden for og i regering kæmper med næb og kløer for at få den politik igennem, som vi er gået til valg på. Og hvert parti må jo agere med de mandater, som det har, på en måde som man synes er mest hensigtsmæssigt. Nogle gange lykkes man med sin strategi andre gange ikke. Vi er mest optaget af at få vores politik gennemført. Og jeg hører Kristian Thulesen Dahl sige, at vi kæmper benhårdt for det.«