Trods lave asyltal: DF vil have det ned på nul

Selv om antallet af asylansøgere i Danmarks sidste år var det laveste i ni år, så er Dansk Folkeparti ikke tilfreds.

Det siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF), efter at nye tal viser, at knap 3500 personer søgte asyl i Danmark sidste år. Ikke siden 2008 har så få søgt asyl her i landet, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Men det får altså ikke Dansk Folkeparti til at stoppe sin jagt på nye stramninger af udlændingepolitikken.

- Vi synes stadigvæk, at det samlede antal er for voldsomt, siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF).

- Vores politik er, at man slet ikke bør kunne få asyl i Danmark, hvis man kommer fra et sikkert land. Så vi skal ned på nul, hvis vi skal helt i mål.

Helst så DF, at man slet ikke kunne søge asyl ved den danske grænse. Men hvis det ikke kan blive en realitet, så foreslår partiet blandt andet krav om, at flygtninge skal være selvforsørgende for at de kan få familiesammenføring.

- Der er en række ting, man kan ændre på. Men vi skal godt nok hive hver eneste stramning ud af ministeren her for tiden, siger Martin Henriksen.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) udtaler i en pressemeddelelse om de nye tal:

- Jeg er ikke i tvivl om, at vores stramme kurs i udlændingepolitikken er blevet kendt langt ud over vores landegrænser, og det var præcis den effekt, jeg ønskede.