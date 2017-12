Foreningen far om ny fordeling af børnecheck: Det er moderne familiepolitik

Børneydelsen skal fordeles ligeligt mellem forældre, der deles om børnene – og den skal ikke automatisk gå til mødrene, som det hidtil har været.

Det har regeringen nu foreslået og med Socialdemokratiet i ryggen, er flertallet på plads.

Den beslutning er et skridt på vejen i retning mod det moderne familieliv, lyder det fra Foreningen Far, der kæmper for fædres rettigheder og netop har den ligelige fordeling af børnechecken som en af deres mærkesager.

»Det er og vil være den måde, forældre lever på nu og i fremtiden, så dette vil skabe mere ro og kvalitet i familierne, uanset om far og mor bor sammen eller ej,« siger Jesper Lohse, landsformand i Foreningen Far.

Han peger på, at den nuværende ordning skaber endnu flere konflikter.

»Familielovgivningen bygger lige nu på den ene forælder. Helt almindelige familier, der ikke ellers burde have de problemer, står pludselig med én forælder. Det giver altså konflikter hos en stor gruppe forældre,« siger han.

Opgør med børnecheck rammer 650.000 par: Nu skal mor og far tvinges til at dele

Beslutningen er foretaget på baggrund af analyse, som skatteminister Karsten Lauritzen (V) igangsatte i 2015. Analysen konkluderer, at i alt 651.000 par skal høre ind under den nye ordning, mens 38.000 par fortsætter som hidtil, fordi de har eneforældremyndigheden.

I Sverige har børneydelsen siden 2014 været ligeligt fordelt mellem forældre. Børne- og Socialminister Mai Mercado (K) har tidligere sagt til Jyllands-Posten, at tiden er »løbet fra« den nuværende model.

Jesper Lohse peger også netop på tiltaget som et vej i den rigtige retning mod et moderne og mere ligestillet familieliv.

»Det er ganske fornuftigt at lave denne moderne politik og sende det signal. Det vil også skabe mere lighed for kvinder fremover, når mænd kan tage en større del af familielivets ansvar,« siger Jesper Lohse.