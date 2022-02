Studie: Kulhydratfattig kost er ikke bedre til vægttab end balanceret kost

»Det er jo det, vi har prøvet at sige i lang tid, så det er fint, der kommer et Cochrane-review, der går standardiserede studier igennem og støtter tidligere undersøgelser og giver et overblik,« siger Anne Tjønneland til Videnskab.dk.

Det hjælper ikke at undgå kulhydrater, hvis du gerne vil tabe dig. Sådan lyder konklusionen i et såkaldt Cochrane-review – en stor gennemgang af den eksisterende forskning, skriver Videnskab.dk.

»Det er rigtig godt at få det her frem. Mange mennesker har jo fået en opfattelse af, at hvis man skal tabe sig, skal man undgå kulhydrater – især brød. Mange undgår fuldkornprodukter, som vi ellers ved er meget vigtige for at holde vægten,« tilføjer hun.

Men Per Bendix Jeppesen, lektor og forsker i fedme ved Aarhus Universitet, er dog lidt mere kritisk over for sådan en metaanalyse.

»Vi skal huske, at metaanalyser kan være fine til at skabe et overblik, men vi skal være meget forsigtige med at konkludere noget ud fra metaanalyser,« mener Per Bendix Jeppesen ifølge Videnskab.dk.

»I det her tilfælde er der mange studier med: 61. Det er rimelig mange, og måske fejlmanglen bliver mindre og gør det mere validt. Men vi skal stadigvæk se på de præcise udvælgelseskriterier. Nogle studier varer to uger. Andre to år. Og dem sammenligner de? Det er lidt svært,« tilføjer han.

Mangler langsigtet viden om konsekvenser af kulhydratfattig kost

Per Bendix Jeppesen sidder med i en bestyrelse, der er ved at udfærdige kostanbefalinger, der kommer ud inden for cirka et halvt års tid, for diabetespatienter. Bestyrelsen diskuterer også, hvordan de skal forholde sig til en diæt med få kulhydrater.

»Vi diskuterer, om den er effektiv nok til at tabe sig. Og om der er senfølger. Det mangler vi at afklare,« siger Per Bendix Jeppesen.

Når han taler om senfølger, hentyder han til, hvad der indgår i diæten i stedet for kulhydrater. Mere mættet fedt? Eller umættet fedt? Det spiller nemlig en afgørende rolle for diabetespatienters helbred, hvad der ryger indenbords frem for brød og pasta.

»Det kan udløse hjerte-kar-sygdomme,« understreger han.

Myte, at det er sundere at undgå kulhydrater

Ifølge forskerne bag Cochrane-reviewet bliver diæter med få kulhydrater ofte promoveret som de mest effektive til vægttab – og sundere end balancerede diæter, hvor kulhydrater indgår.

Men det er ikke de mest effektive diæter til vægttab, ifølge det nye studie. Og derfor er det vigtigt, mener Anne Tjønneland.

»Det er meget bedre med en balanceret diæt, hvor du får grøntsager, fuldkornsprodukter og ikke har en skæv energifordeling, som vi ser i lav-kulhydrat-diæten,« siger hun og tilføjer:

»Når du spiser en diæt med få kulhydrater, erstatter du mange fødevarer – for eksempel fuldkorn – med mere kød og æg. De ting, der ikke er sunde at spise i store mængder.«