Restauranten skulle egentlig have heddet Laika efter den russiske rumhund, men alt, hvad der smager en smule russisk, har et dårligt navn i øjeblikket, så i sidste øjeblik valgte man at skifte navn til Gemini, som i stedet kan forbindes med amerikanske projekter. Det er rarere. Stedets ejer, Bjarke Just Nielsen, ønskede ikke »et navn med associationer til Rusland og deres udforskning af nyt territorium«, som han sagde, og det er sikkert klogt.