Lav ikke denne fejl når du søger job

Hvis du bruger timevis på at skrive en god ansøgning, men glemmer at opdatere og tilpasse dit cv, ja så vil indsatsen ofte være spildt.

For 80 procent af arbejdsgiverne læser dit cv før din ansøgning - og i store private virksomheder er det 90 procent. Det viser en rekrutteringsanalyse fra Konsulenthuset Ballisager.

Drop alt fyldet, men husk at forklare dig Har du været i job i mere end tre år, så drop informationer om folkeskole og gymnasie samt dine studie- og fritidsjob. Brug kun krudt på det, hvis det har en direkte relation til jobbet, du søger.

Skriv ikke navne på dine børn og andre personlige detaljer. Det er nok at skrive, at man har to børn på 7 og 11 år.

En arbejdsgiver kan ikke gætte sig til alting. Så skriv, at du er klar til at flytte efter jobbet, hvis du bor langt væk, eller forklar hvorfor din seneste ansættelse var kortvarig, eksempelvis at afdelingen blev lukket ned. Kilde: Jannie Jensen, Jobindex

Derfor skal du ikke begå den fejl at vedhæfte et standard-cv til en gennemarbejdet ansøgning. Cv'et skal nemlig have rigtig meget kærlighed og tilpasning til hver enkelt ansøgning, mener Jannie Jensen, som er rekrutteringskonsulent hos Jobindex.

- Arbejdsgiverne bruger cv'et til at screene, om der er noget af det, som man er på udkig efter. Derfor skal cv'et være klart og tydeligt. Hvad er det, jeg kan, og hvad er det, jeg vil, siger Jannie Jensen.

Ud over at lave et unikt cv til hver ansøgning, hvor du har fremhævet de kompetencer, som passer til lige netop det job, så skal du også kigge på opbygningen af cv'et, siger Morten Ballisager, direktør i Konsulenthuset Ballisager.

- Det er rigtig vigtigt, at det er overskueligt, og at man sætter det struktureret op. Arbejd gerne med bullits, brug tydelige overskrifter, og prioritér altid det seneste først, siger Morten Ballisager.

Det vil for de fleste være passende med et cv på en to-tre sider, hvor du får listet op, hvor du har arbejdet, hvad din funktion var, og hvilke opgaver du har løst.

- Lav et basis-cv, som du tilpasser hver gang, og se på, hvad er relevant til denne her stilling, så du laver et målrettet cv, siger Jannie Jensen.

Du bør også skrive en kort profiltekst øverst på cv'et, som beskriver dine kompetencer i forhold til lige netop det job.

- Her skal man skrive, hvad man kan byde ind med, og hvilke kvalifikationer man kommer med, siger hun og suppleres af Morten Ballisager:

- I dit profilafsnit må du gerne kigge lidt frem og beskrive, hvor du gerne vil hen med din karriere, siger han.

Brug også gerne nogle af de ord, som er i jobannoncen, til at beskrive dine færdigheder, det giver genkendelighed for modtageren.

- Brug gerne en overstregningstusch, og find de ord, som bliver fremhævet i opslaget, og brug dem i cv'et, og sørg for, at de ligger højt, siger Jannie Jensen.

Du skal desuden have et pænt og professionelt billede af dig selv. Altså ikke et feriefoto fra Mallorca.

- Det er rart at få et ansigt på folk, så det handler om personlighed. At man kan se, at personen ser rar ud, siger Jannie Jensen fra Jobindex.

Ansøgninger bliver læst elektronisk i dag, så har man et link til et projekt, man vil vise frem, så sæt det ind. På den måde kan cv'et også blive kortere, og man kan tilbyde mere, hvis modtageren er interesseret.

Med hensyn til selve opbygningen og looket af cv'et så anbefaler Morten Ballisager, at man først har sit navn, adresse og foto, herefter sin profiltekst og eventuelt en kort tekst om kernekompetencer.

Herefter lister man følgende op: erhvervserfaring, uddannelse, efteruddannelse og kurser, sprogkundskaber, it-kundskaber og eventuelt kørekorttyper og til sidst fritid.

/ritzau fokus/