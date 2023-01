Sussi: Syg Leo indstiller karrieren på ubestemt tid

- Jeg har fået at vide tre gange den seneste måned, at Leo sandsynligvis ikke overlever det her. Og alligevel er han kommet tilbage, siger Sussi Nielsen til avisen.

Det 67-årige par har optrådt sammen siden 9. klasse.

I 2021 havde duoen guldjubilæum efter 50 år i musik- og underholdningsbranchen. Samme år kunne parret fejre rubinbryllup efter 40 år sammen som ægtefolk.

Sussi Nielsen fortsætter med at optræde og har allieret sig med en række andre musikere under navnet Sussi og Drengene. Det er også til stor glæde for Leo Nielsen, som dog helst gerne ville have stået ved sin Sussis side. Det skriver Se og Hør.