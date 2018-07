Fire personer mast under væltet hegn på Roskilde Festival

Et hegn væltede, og mindst fire personer blev kortvarigt mast under det, da der blev åbnet for en chancekø til en koncert med et af festivalens hovednavne Eminem under Roskilde Festival onsdag aften.

I køen stod omkring 100 mennesker, som håbede på at blive lukket ind i hovedscenens pit, der er området tættest på scenen.

- Folk presser på i køen. Man kan se på dem, at de er meget adrenalinfyldte og glæder sig helt vildt til at komme ind. Da de presser, vælter et lille hegn, og folk kommer i klemme nede under det. Presset kommer både bagfra og fra siden. Det sker meget hurtigt, siger fotojournalist Helle Arensbak, der var på stedet.

- Der er selvfølgelig panik, og da folk vælter, tænker man: "Bare der nu ikke sker noget med dem". Det sker meget hurtigt, siger hun.

I stedet for at ligge i kø i timevis i håb om at få en god plads til koncerterne har Roskilde Festival i år indført et nyt kø-system.

Hver formiddag deles der 3000 særlige armbånd ud, som giver adgang til hovedscenens pit.

Et kvarter inden koncerten begynder, vurderer festivalen, om der er plads til flere, og folk i en såkaldt chancekø kan så få lov at komme med ind i det forreste område.

Det var netop i denne kø, at der opstod tumult, ti minutter inden Eminem gik på scenen klokken 22.30 onsdag aften.

Festivalens sikkerhedschef, Morten Therkildsen, afviser, at der var tale om en farlig situation.

- Sikkerheden var i orden, men der er ikke nogen tvivl om, at det er enormt ubehageligt, når man bare kommer til at stå tæt.

- Jeg vurderer ikke situationen som værende alvorlig som sådan, men det er helt sikkert ikke sådan, det skal være på Roskilde Festival, siger han.

Selv om der ifølge Morten Therkildsen ikke var tale om en farlig situation, vil festivalen alligevel tage ved lære af episoden, oplyser han.

- Vi kigger på køsystemet igen. Det skal selvfølgelig ikke være sådan, at man føler, at det ikke er trygt, siger han.

Torsdag optræder blandt andre den amerikanske musiker Bruno Mars, og i den forbindelse vil folk i chancekøen opleve, at der blandt andet er flere medarbejdere til at holde ro i køen.

Desuden vil festivalen forbedre kommunikationen internt.

Forskrækkelsen har lagt sig hos Helle Arensbak, der fremover vil tænke sig ekstra om, når hun stiller sig i kø.

- Det er ikke sidste gang, at jeg skal i kø-system, men jeg vil måske tænke lidt mere over, hvor jeg står henne, og jeg vil måske vælge at stille mig lidt mere yderligt, så jeg kan komme væk, hvis det er, siger hun.

Ifølge hende var vagterne hurtigt på stedet til at hive de væltede festivalgæster op, sikre plads i området og skabe ro over situationen.

Festivalområdet på Roskilde Festival åbnede onsdag eftermiddag, og den sidste koncert finder sted natten til søndag.