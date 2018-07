Eminems vredesudbrud vækker anmeldernes begejstring

Det var en længe ventet Eminem, der sent onsdag aften indtog Orange Scene.

Ifølge B.T.'s anmelder var Eminem intet mindre end "den mest ønskede kunstner i Roskilde Festivals historie".

Festivalen har nemlig forsøgt at få den eftertragtede rapstjerne på plakaten siden 2001. Men først i år er det lykkedes.

Og da den amerikanske rapper endelig trådte ind på scenen, var det en vred Eminem, der mødte det jublende publikum.

- Fra første strofe af koncerten havde han den intense næsten aggressive attitude, når han med sin nasale, lyse og velkendte stemme nærmest angreb numrene, skriver B.T.'s anmelder Jeppe Elkjær Andersen.

Han kvitterer for koncerten med de maksimale seks stjerner for Eminems præstation.

Seks stjerner giver også Jyllands-Postens Peter Schollert, som kalder koncerten en "magtdemonstration".

Han sammenligner Eminems præstation med optrædener fra andre store navne på Orange Scene som Bruce Springsteen og The Rolling Stones.

- Han gav fra begyndelse til slutning noget igen. Som rapper. Som performer. Og - tør man skrive - som menneske. Eminem var virkelig til stede fysisk og psykisk, og han var tydeligvis imponeret over publikums voldsomt begejstrede respons, skriver han.

Politikens musikredaktør, Simon Lund, erklærer sig ligeledes overraskende begejstret over hiphop-stjernens hætteklædte vredesudbrud.

- Musikalsk har han masser af virkelig dårlige idéer, men han skynder sig energisk videre gennem sin hit-parade, så jeg når næsten ikke at blive irriteret. Det er overraskende godt, skriver Simon Lund.

- Eminem er lige præcis det, vi har brug for i en tid, hvor vi passer al for meget på ikke at træde nogen over tæerne. Eminem træder over alle de ømme tæer, der findes, skriver han.

Begejstringen er dog mindre udpræget hos Ekstra Bladets Thomas Treo, som giver den halvanden time lange koncert fire stjerner.

- Trods en rasende intens og højenergisk indsats fra superstjernen blev det en lille sejr i stedet for en stor triumf, skriver han.

- Mere end 20 år inde i en karriere, der har gjort ham til historiens bedst sælgende rapper, er Eminem stadig i stand til at mønstre en fuldkommen harmdirrende vrede, og det var den rødglødende rimsmeds forbitrelse, der blev seancens altoverskyggende oplevelse.