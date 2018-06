Beyoncé og Jay-Z overrasker med nyt fælles album

Det celebre musikerpar Beyoncé Knowles og Shawn Corey Carter, bedre kendt som Jay-Z, er i øjeblikket gang med sin fælles verdensturne "On the run II", som næste lørdag bringer dem forbi København.

Numre på "Everything Is Love" Summer Apeshit Boss Nice 713 Friends Heard About Us Black Effect Lovehappy

Lørdag aften var det imidlertid London, der havde besøg af parret, hvor det midt under koncerten pludseligt blev annonceret, at duoen havde udgivet et nyt fælles album, "Everything Is Love".

Koda om Beyonces og Kanye Wests mulige fusk med hitlisterne: Vi skal sikre, at vores medlemmer får deres penge

Albummet, der er det første, som ægteparret nogensinde har lavet sammen, er udelukkende udkommet på streamingtjenesten Tidal, som har Beyoncé og Jay-Z som medejere.

Derudover er en musikvideo til sangen "Apeshit" blevet lagt ud på Youtube.

Videoen er instrueret af Ricky Saiz og indspillet på det berømte Louvre-museum i Paris forrige måned, skriver The New York Times.

Rygterne om et fælles album havde godt nok svirret længe. Tilbage i november bekræftede Jay-Z nemlig, at parret i 2016 havde arbejdet sammen om et kommende album.

Men så udgav den 38-årige Beyoncé soloalbummet "Lemonade" i stedet, mens Jay-Z i 2017 udsendte "4:44".

»Vi brugte nærmest vores kunst som terapi. Og vi begyndte at lave musik sammen. Og så var hun på det tidspunkt længere fremme med den musik, hun arbejdede på. Så hendes album udkom i modsætning til det fælles album, som vi arbejdede på,« forklarede Jay-Z over for The New York Times i et interview.

Verdens mest celebre musikpar giver koncert sammen i Danmark

Siden Beyoncé og Jay-Z i 2008 blev gift, er der med jævne mellemrum dukket historier op om, at der var en stor eller lille krise i deres forhold.

Da Beyoncé udgav "Lemonade", blev en del af pladen således set som hendes raseri mod Jay-Z og hans sidespring. "4:44" blev så til gengæld set som hans respons til "Lemonade".