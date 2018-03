Verdens mest celebre musikpar giver koncert sammen i Danmark

36-årige Beyoncé Knowles og 48-årige Jay-Z har hver især optrådt i Danmark, og Jay-Z har desuden delt scene med Kanye West til en koncert i Boxen i Herning.

Men til sommer giver verdens mest berømte musikalske ægtepar koncert sammen i Parken.

Det sker under overskriften "Jay-Z and Beyoncé Otr II".

Romertallet henviser til, at ægteparret i sommeren 2014 under turnénavnet "On The Run" optrådte til fælles koncerter rundt om i Nordamerika og i Paris.

"Otr II"-turnéen begynder i Cardiff i Wales og lander i København den 23. juni. Der bliver i alt koncert i 15 europæiske byer og efterfølgende i 21 byer rundt om i Nordamerika.

Beyoncé har tidligere fortalt, at hun mødte Jay-Z som 18-årig, og de blev kærester, da hun var 19 år.

I 2003 medvirkede Jay-Z på Beyoncés store hit "Crazy in Love", og i 2008 blev de to i al hemmelighed gift.

I 2012 blev de forældre til Blue Ivy Carter, og i 2017 blev de igen forældre, denne gang til tvillinger, datteren Rumi and sønnen Sir Carter.

Beyoncé var forrygende i Forum Den amerikanske superstjerne viste stor klasse som både sanger, danser og performer.

Beyoncés seneste album var "Lemonade" fra 2016, mens Jay-Z i 2017 udsendte "4:44".

Mens hans pladesalg er blevet opgjort til mere end 50 mio. stk., har Beyoncé efter sigende som solist og som en del af bandet Destiny's Child i alt solgt omkring 40 mio. album.

Dertil kommer et millionsalg af singler samt massiv downloading og streaming af parrets respektive musik.

Vred, såret og jaloux - superkvinde føler sig forrådt på nyt album Vrede og sårbarhed præger det forrygende nye album fra popstjernen Beyoncé. Den amerikanske solist har allieret sig med bl.a. Kendrick Lamar og The Weeknd.

Siden Beyoncé og Jay-Z blev gift, er der med jævne mellemrum dukket historier op om, at der var en stor eller lille krise i deres forhold.

Da Beyoncé udgav "Lemonade", blev en del af pladen således set som hendes raseri mod Jay-Z og hans sidespring.

"4:44" blev så til gengæld set som hans respons til "Lemonade".

Det officielle billetsalg hos Ticketmaster begynder mandag den 19. marts.

Forinden er der dog forskellige steder et såkaldt presale.

Billetpriserne går fra 450 kr. plus gebyrer til 1.100 kr. plus gebyrer.