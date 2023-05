Lastbilchaufføren Lasse (Michael Asmussen) har et æggeur med sig på farten. Det indstiller han til at ringe hvert kvarter som en påmindelse om, at det nu er tid til at tage en slurk af den vodkaflaske, som han gemmer rullet ind i et håndklæde. Lydene fra æggeuret skaber en form for struktur over dagene, der ellers bare glider ud på den vestjyske asfalt,