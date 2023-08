Hvad er det værste?

»For mig er det værste ikke at kunne skrive. For eksempel består denne bog jo af ni noveller, og mellem hver tekst gik der typisk to-tre måneder, hvor jeg ikke skrev. I stedet gik jeg og længtes, ventede, var utålmodig og rastløs, men der kom ikke noget. Det var skrækkeligt. Jeg måtte gå virkelig mange lange ture i ren frustration.«

Hvad betyder litterære priser for dig?

»Det er en kæmpe anerkendelse. Men det er også lidt en fremmed verden for mig, for det er ikke noget, jeg har tænkt på, mens jeg skrev. Da jeg vandt debutantprisen her i Danmark, fik jeg faktisk følelsen af, at der måtte være sket en fejl. Det var næsten for meget af det gode. Og faktisk føles det næsten ikke, som om det er mig, der får priserne. Jeg var 26 år, da jeg begyndte at skrive bogen, og jeg var 30 år, da min debut udkom i Norge, og 31 år, da den udkom i Danmark. Nu er jeg 32 år, og selv om jeg har lagt alt, hvad jeg havde i mig på det tidspunkt, i bogen, har jeg også flyttet mig meget siden og lagt den lidt bag mig. Så det føles en lille smule mærkeligt at sige, at det er mig, der har fået priserne. Det er bogen, der har fået prisen.«

Hvad er du optaget af lige nu?

»Lige nu er jeg midt i et nyt skriveprojekt. Det er ikke noveller, selv om jeg egentlig havde en drøm om at være solo-novelleforfatter, som forfiner sit håndværk hele livet. Men efter min første bog udkom, var jeg ikke i stand til at skrive. Da jeg efter lang tid fandt alle mine noter frem, blev det tydeligt, at jeg skulle skrive en roman i stedet. Den er jeg i gang med nu. Jeg må finde en ny form.«

Hvad har været din største læseoplevelse i år?

»Hvis jeg kun skal vælge én, vil jeg sige Judith Hermanns nye bog ”Wir hätten uns alles gesagt”, som kom på norsk i sommer. Det er hendes poetik-forelæsning fra Goethe Universitet i Frankfurt, hvor hun fortæller om sit forfatterskab og sin måde at skrive på. Jeg ved, at jeg kommer til at læse bogen mange gange, fordi den hensætter mig til en helt særlig stemning, som har den her diffuse kvalitet af litteratur og skrivelyst. Hun skriver overraskende sætninger med meget præcise ordvalg. Hun er en af de forfatter, jeg altid vender tilbage til.«