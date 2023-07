Da den kendte kok sad i regnen uden for en trøstesløs Bone’s, gik sandheden op for ham

For to år siden satte kok og youtuber Umut Sakarya sig på kantstenen foran restaurant Bone’s i Valby. Det regnede. Men han var ramt af en følelse af så kraftig en tomhed, at han ikke kunne andet end at sidde lige der.

»Bone’s har som sådan ikke noget med den her historie at gøre, men jeg kan tydeligt huske, at det var dér, jeg var, da tanken ramte mig: Jeg tænkte: ”Hvad er det, jeg laver? Hvor er det, jeg er på vej hen?”« siger Umut Sakarya.