Mediechef skriver ikke længere "kærlig hilsen": »Hvis det støder en af de 100 personer, jeg er chef for, er det én for mange«

Tænker du nogensinde over, hvordan du underskriver en e-mail eller sms til en en kollega?

”Venlig hilsen” og ”de bedste hilsner” er blot nogle af mulighederne. Og så er der alle forkortelserne.

Fra direktør Esben Seerups kontor i Odense bliver der ikke længere sendt kærlige hilsner. For efter at den anden MeToo-bølge skyllede over Danmark, blev mange ting sat i værk for at ændre kulturen på TV2 Fyn, hvor han er direktør.