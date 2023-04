Trods sin store succes blev kampen for sortes rettigheder i USA dog hurtigt hans primære fokus. Han var blandt andre tæt forbundet med Martin Luther King Jr.

Belafonte er som musiker især kendt for sangen ”Day-O (The Banana Boat Song). Hans album ”Calypso” fra 1956 menes at være det første fra en enkeltstående artist til at blive solgt i mere end en million eksemplarer, skriver New York Times.

I alt udgav Harry Belafonte 30 studiealbums og otte livealbums, ligesom han medvirkede i en lang række film og tv-serier. Hans sidste medvirken i en spillefilm var i ”BlacKkKlansman” fra 2018.