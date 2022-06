Mik Schack troede, han skulle til Øland – men endte i stedet på ølejr med Monrad og Rislund og et vaskebræt

Var du god i skolen?

»Nej da, og efter realeksamen gik jeg ud af skolen. Jeg tog dog et år på handelsskole, fordi min mor troede, at jeg skulle være reklametegner. Så prøvede jeg pædagog og kom i forpraktik i Avedøre hos et ægtepar, der havde et fritidshjem, hvor man ikke måtte være, hvis man var