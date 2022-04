Selskab får millionbøde efter dødeligt skud på filmset med Baldwin

Pistolen gik af, og skuddet ramte hende. Den 42-årige ukrainske filmfotograf døde af sine kvæstelser. Inden affyringen havde Alec Baldwin sagt, at pistolen var ”kold”, hvilket er et udtryk til at fortælle, at pistolen ikke er skarpladt og er sikker at bruge under optagelser.

To gange før det dræbende skud var der ifølge undersøgelsen blevet løsnet skud, hvilket personen med ansvar for sikkerheden ikke italesatte tilstrækkeligt over for de andre medarbejdere på settet.

Nogle på holdet udtrykte bekymring, men der ikke rigtigt gjort noget for at øge sikkerheden eller tale om emnet. Det fremgår ifølge TMZ af undersøgelsen.

Det indikeres desuden, at lederne af produktionen ikke havde et ordentligt system på plads til at sikre, at ægte ammunition blev holdt væk fra filmsettet.