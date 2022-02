Alec Baldwin er blevet sagsøgt af familien til afdød filmfotograf

Familien til filmfotografen Halyna Hutchins, der blev skudt og dræbt under optagelserne til filmen Rust, sagsøger nu skuespiller Alec Baldwin og filmens producere. Det skriver flere internationale medier, herunder The Independent. Halyna Hutchin blev dræbt 21. oktober sidste år i New Mexico i USA under optagelserne til en scene til westernfilmen Rust, da 63-årige Alec Baldwin pegede en revolver imod hende, og den gik af. Ifølge forklaringerne havde Baldwin fået at vide, at revolveren ikke var ladt med skarpe skud, men det viste sig at være forkert, og Hutcins blev ramt af skuddet.

Ifølge familiens advokat, Brian Pannish, var det Balwin og producernes »hensynsløse adfærd og omkostningsbesparende foranstaltninger«, der førte til Halyna Hutchins død. Advokaten siger også, at Baldwin bl.a. havde afvist at modtage træning til at trække revolveren. Søgsmålet er fremsat på vegne af Halyna Hutchins’ efterladte mand, Matthew Hutchins, og deres niårige søn. Det oplyser advokaten. De kræver en ”betragtelig” erstatning for filmfotografens ”uretmæssige” død. Baldwin har tidligere forklaret, at han blev instrueret af Hutchins i at pege revolveren mod hende, og at den gik af, uden at han trykkede på aftrækkeren.

Også filminstruktør Joel Souza blev ramt af skud, men han overlevede. Alec Baldwin afleverede i sidste måned sin telefon til efterforskerne. De siger, at det endnu er for tidligt at afgøre, om der vil blive rejst tiltale mod skuespilleren.

I et interview med ABC News har Baldwin sagt, at han føler en enorm tristhed over det, der er sket, men at han ikke føler skyld. »Nogle er ansvarlige for det, der er sket, og jeg kan ikke sige, hvem det er, men det er ikke mig,« sagde han. Halyna Hutchins blev 42 år.