Regeringen vil tage to kanaler fra DR

I fremtiden skal DR maksimalt have fire TV-kanaler mod seks i dag.

Det fremgår af regeringens medieudspil, som kulturminister Mette Bock præsenterer torsdag.

»DR skal omlægges fra den brede mediemastodont, som DR er i dag, til et markant fyrtårn inden for bl.a. nyheder, kultur og læring,« skriver regeringen.

Til gengæld vil regerigen sende en ny privat tv-kanal i udbud med offentligt tilskud og reklameindtægter. Kanalen skal sende kulturindhold og folkeoplysning.

DR har i dag kanalerne DR1, DR2, DR3 samt K, Ultra og Ramasjang.

Fremover skal DR også samarbejde med andre medieudbydere om en fælles app for børn og unge. På app’en skal der ligge DR-indhold sammen med børne- og ungdomsindhold, der støttes via en public service-pulje.

Derudover lægger regeringen op til, at digitale medier skal undtages moms, og at iværksætterstøtten til nye formater for nye medier øges.

DF: Voldsomt at skære en tredjedel af Radio24syv

I midten af marts indgik regeringen og DF en aftale om at skære 20 procent af DR over de kommende fem år (svarende til godt 770 mio. kr.) og afskaffe licensen, som vi kender den.

Kulturminister Mette Bock understreger, at nye tider kalder på nye rammer for de statsfinansierede og statsstøttede medier:

»Det kalder på at vi så sat nogle dybe spadestik i forhold til, hvor hurtigt medierneudvikler sig i disse år.«

»For det første skal vi sikre en balance mellem den ældre og den yngre generations medieforbrug.«

»Vi har en generation af børn og unge, som i stigende omfang vokser op i hjem, hvor der ikke er en trykt avis. Og hvor der ikke engang er et fjernsyn,« siger Mette Bock.

Hun understreger, at der ikke findes en indholdskrise hos medierne, da der bliver produceret mere dansk indhold end nogensinde.

»Krisen er primært en distributionskrise. Det er ikke nok at producere det gode indhold, hvis ikke borgerne kan finde det,« siger ministeren.

Udspillet indeholder mange forslag på mange medieområder. Blandt andet ønsker regeringen at sælge 40 pct. af TV 2. Stationen skal stadig leve op til public service-forpligtelser og skal fortsat have hovedsæde i Odense.

Radio24syv's sendetilladelse skal genudbydes i 2019, men til den tid, skal tilskuddet skæres med 33 procent i forhold til i dag, hvor stationen modtaget omkring 90 mio. kr. i tilskud. Som kompensation åbner regeringen op for, at kanalen skal sende reklamer og have dækning af hele landet.

TV 2 Regionerne skal spare to procent om året i fem år, og pengene skal bruges til andre medieformål.

Regeringens udspil til medieforliget løber over fem år og skal forhandles mellem Folketingets partier. Målet er, at en endelig aftale er på plads inden sommerferien, så den kan træde i kraft 1. januar 2019 og fem år frem.