Medieudspil overrasker Radio24syv: Meget voldsomt at spare 33 procent

Det er en noget overrasket radiodirektør, der torsdag forholder sig til regeringens planer for fremtidens Mediedanmark.

Regeringen lægger op til, at bevillingen til Radio24syv skal beskæres med 33 procent over fem år. Det fremgår ifølge flere medier af det medieudspil, som kulturminister Mette Bock (LA) vil præsentere senere i dag.

Besparelserne vil kunne mærkes på Radio24syv:

»Det ser meget voldsomt ud med 33 procent,« siger Jørgen Ramskov, administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør for Radio24syv.

DF: Voldsomt at skære en tredjedel af Radio24syv

Han peger han på, at Radio24syv i forvejen er en relativt billig station sammenlignet med DR's P1.

I år får Radio24syv 95,3 mio. kr. i tilskud. I alt er der afsat 745,56 mio. kr. til radioen i de otte år, som den nuværende sendetilladelse gælder (2011-2019).

Radio24syv Radio24syv har udsendt radioprogrammer på FM 4 siden 1. november 2011.

Radioen er resultatet af den medieaftale, som den daværende VK-regering indgik med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i maj 2010.

Ved et udbud i 2011 vandt Berlingske People A/S, der ejer Radio24syv, tilladelsen til at sende på FM 4.

I dag må Radio24syv ikke sende reklamer.

»Vi vil ikke kunne spare 33 procent over fem år med mindre, der sker voldsomme ændringer i kravene til det vi skal sende,« siger Jørgen Ramskov.

Ifølge DR og TV2 vil regeringen kompensere 24syv ved at give mulighed for at sende reklame og dermed høste reklameindtægter.

Medie: Regeringen vil i medieudspil oprette en ny privatejet tv-kanal

Uden at kende de præcise detaljer tvivler Jørgen Ramskov dog på, at modellen kan løbe rundt, hvis kravene til Radio24syv bliver opretholdt samtidig med, at en tredjedel af licensmidlerne forsvinder.

»Hvis man forestiller sig, at den radio vi har i dag med alle de krav, der er til indhold, om at skulle sende døgnet rundt og ikke have genudsendelser, skal fortsætte, samtidig med at man sparer 33 procent, så har jeg svært ved at se, hvordan nogen kan drive den radio rentabelt,« siger han.

Han understreger dog, at Radio24syv selv har foreslået at sænke licensfinansieringen for i stedet at give radioen mulighed for at tjene penge - eksempelvis ved salg af podcast og betaling for arkivindhold.

24syv-chef vil tjene egne penge efter eventuelle besparelser

»Så det er ikke fordi tanken er fremmed. Det er mere omfanget. Vi lægger ikke ud med at skrige, at vi er imod at prøve at skaffe penge til at sende radio,« siger Jørgen Ramskov.

Han er spændt på at høre detaljerne om kombinationen af licens- og reklamefinansiering, som regeringen angiveligt vil forslå.

Dansk Folkeparti har spillet ud med ønsket om, at flytte Radio24syv til Jylland. Stationen har i forvejen en Aarhus-redaktion på fire journalister, som bliver udvidet med en femte fra august.

Regeringens medieudspil vil angiveligt også indeholde forslag om, at TV2’s regioner skal beskæres med to pct. om året i fem år, og at en ny TV-kanal skal sendes i privat udbud. Kanalen skal ifølge DR's oplysninger sende kultur og folkeoplysning og suppleres af en ny DAB-radiokanal.

Regeringen og DF afskaffer licensen og skærer hårdt i DR

Kulturminister Mette Bock præsenterer det samlede udspil kl. 13 torsdag.

»Efter et års forberedelse GLÆDER jeg mig til at præsentere regeringens ambitiøse medieudspil,« skriver hun på Facebook uden at løfte sløret for det konkrete indhold.

I midten af marts indgik regeringen og DF en aftale om at skære 20 procent af DR over de kommende fem år (svarende til godt 770 mio. kr.) og afskaffe licensen, som vi kender den.