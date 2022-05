Søndag formiddag stemte forsamlingen til årsmødet om eksklusionssagen, hvor et afgørende flertal stemte for at fastholde udelukkelsen af Viggo Jonasen, som dermed nu er fortid i partiet.

Det bekræfter Enhedslisten og Viggo Jonasen selv overfor JP Aarhus.

»Jeg havde ti minutter til at forklare mig, og der sagde jeg, at man ikke har dokumentation for, at jeg har udvist den adfærd, de påstår. Men jeg er ikke overrasket,« lyder den foreløbige kommentar fra Viggo Jonasen søndag eftermiddag.

Umiddelbart efter ekskluderingen i marts udtalte medlem af både forretningsudvalg og hovedbestyrelse, Lisbeth Torfing til JP Aarhus, at sagen var »fortrolig«, og at der var tale om »en personsag«.