Når Enhedslistens delegerede mødes til partiets årsmøde 13.-15. maj i Hafnia-Hallen i Valby, skal forsamlingen tage stilling til hovedbestyrelsens beslutning om at ekskludere det tidligere aarhusianske byrådsmedlem Viggo Jonasen.

Det er Viggo Jonasen selv, som har valgt at benytte muligheden i partiets vedtægter for at få ekskluderingen