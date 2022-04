Lokalt forankret

Sommerhøjskolen er for eleven med en opdagelsesrejsende i maven. Eleven der drømmer om at blive skarp inden for en faglighed. Eleven der vil være med til at udvikle idéer og finde på løsninger sammen med andre. Eleven der tør sætte sig selv i spil og skabe noget nytænkt og anderledes.

I løbet af ugen møder eleverne linjefag, fælles måltider, foredrag, debat, poesi, fodbold, brætspil, musik og grillaftener. Det hele i tæt samarbejde med lokale foreninger og andre aktører.

»På Gellerup Højskole tror vi på, at dannelse og bæredygtige fællesskaber opstår gennem medansvar og medforfatterskab. Vi udfordrer det, vi tror, vi allerede ved – sammen« siger Ole Kamp.

Skal stå klar i 2025

Siden 2020 har Gellerup Forsamlingshus fungeret som centralt mødested i Gellerup. De første tanker om at skabe et folkeligt mødested i området er oprindeligt udsprunget i en samtale mellem Gellerup Kirke og Aarhus Kommune.

Herfra er initiativet vokset videre, til det der i 2020 blev stadfæstet i en ny forening, Foreningen Gellerup Højskole. Det er foreningens formål at skabe forudsætningerne for realisering af Gellerup Højskole – en dansk folkehøjskole med 120 pladser, som har sit virke inden for højskoleloven. Efter planen skal denne står klar i 2025.

Den nu tidligere skoleleder på Søndervangskolen, Rani Hørlyck, blev valgt som formand for foreningen på den stiftende generalforsamling i 2020.

I bestyrelsen sidder også bl.a. lektor og imam Naveed Baig, økonomiprofessor og tidl. overvismand Michael Svarer, forskningsdekan Anne Marie Pahuus samt folketingsmedlem Jens Joel (S).

Den første uge er der 30 kursistpladser. Der er tilmeldingsfrist ved midnat den 4. maj 2022.