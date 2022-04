»Vi har indgået en aftale med nogle pengestærke mennesker, som har hjulpet os til, at vi nu kan åbne igen,« siger Jes Laustsen, der dog oplyser, at personerne ønsker at være anonyme.

Onsdag åbner Kohalen igen til frokost, og værtsparret ser meget frem til at byde gæster inden for igen.

»Vi skal lige have de sidste ting på plads. Vi har haft lukket ned fra starten af måneden, og så skal vi have nogle varer på hylderne og sådan, før vi kan åbne os. Men vi er lykkelige, og glæder og meget til at se vores gæster, der har støttet os.«

Restauranten åbnede første gang i 1907. Dengang fik gæstgiver Anton M. Sørensen ansvaret mod en afgift på 2500 kr. Kohalen blev et yndet frokoststed på de to ugentlige markedsdage på kvægtorvet, hvor slagtere, dyrlæger, landmænd og kreaturhandlere sad tæt efter dagens anstrengelser.