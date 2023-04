Justitsministerium anker texansk forbud mod abortpille

Lægemidlet var allerede delvist tilgængeligt, men kun i udvalgte apoteker og klinikker.

Det er godkendt til at fremtvinge abort inden for de første ti uger af en graviditet.

Det bruges i sammenhæng med lægemidlet misoprostol og står for mere end halvdelen af alle aborter i USA.

Det var fire anti-abortgrupper, som i november sagsøgte FDA og beskyldte myndigheden for at have brugt en fejlbarlig proces, da mifepriston i år 2000 blev godkendt.

Selv siger Joe Bidens regering, at lægemidlets godkendelse er velunderbygget af videnskaben.

Vicepræsident Kamala Harris siger, at kendelsen danner en ”farlig præcedens”.

- Beslutningen underminerer FDA’s mulighed for at godkende sikre og effektive lægemidler ... baseret på videnskab - ikke politik, siger hun i en udtalelse.