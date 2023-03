Hans tilbagevenden giver ham adgang til mere end 100 millioner følgere fordelt på de forskellige platforme.

Den tidligere præsident har allerede annonceret, at han vil forsøge at blive Republikanernes præsidentkandidat til valget i 2024.

- Vi har nøje evalueret den fortsatte risiko for vold ude i virkeligheden og balanceret det med muligheden for, at vælgere kan høre fra de store nationale kandidater i opløbet til valget, skriver YouTube i et twitteropslag om beslutningen om at genåbne Trumps konto.

Trump fik lukket sin youtubekanal umiddelbart efter det voldsomme stormløb mod Kongressen i USA den 6. januar 2021.

Kanalen blev lukket, fordi YouTube vurderede, at den havde opfordret til vold og dermed forbrudt sig mod platformens politik.