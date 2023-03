YouTube genåbner Trumps kanal efter godt to års udelukkelse

Den tidligere præsident Donald Trump kan vende tilbage til YouTube.

Det står klart, efter at videotjenesten fredag har meddelt, at Trumps kanal bliver genåbnet - godt to år efter at den blev lukket.

- Vi har nøje evalueret den fortsatte risiko for vold ude i virkeligheden og balanceret det med muligheden for, at vælgere kan høre fra de store nationale kandidater i opløbet til valget, skriver YouTube i et tweet.