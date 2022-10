»Præsidenten beder for Paul Pelosi og for formand Pelosi og hele deres familie. Denne morgen ringede han til formand Pelosi for at udtrykke sin støtte efter dette frygtelige angreb,« lød det.

Også Republikanernes mindretalsleder i Senatet Mitch McConnell udtrykte i tweet i dag forfærdelse over hændelsen, som han var »frastødt« af:

»Taknemmelig over at høre, at Paul er på rette vej mod at komme sig helt, og at politimyndighederne inklusiv Kongres-politiet er på sagen,« skrev han.

Senest er det også via CNN kommet frem, at den formodede gerningsmand skulle have forsøgt at binde Paul Pelosi, og at vedkommende »ventede på at Nancy Pelosi,« skulle komme hjem.

Kilder siger også til tv-stationen, at politiet hurtigt var på plads herunder også forbundspolitiet FBI samt det lokale politi, og altså det såkaldte Kongres-politi, der nu sammen efterforsker sagen.

Det er tidligere kommet frem, at Nancy Pelosi har modtaget trusler særligt fra meget højredrejede grupper i USA, der betragter hende som alt for liberal i sin politik.

Før angrebet på Kongressen sidste år var der eksempelvis trusler på internettet i forskellige fora mod hende. Dengang udviklede sagen sig temmelig uheldigt for Secret Service, der ikke formåede at oplyse om truslerne, før angrebet på Kongressen fandt sted.

Det er også kommet, at tilhængere af USA’s tidligere præsident Donald Trump ledte efter hende under stormløbet mod Kongressen, hvor de truede med at gøre hende fortræd.

Nancy og Paul Pelosi hus ligger i det rige såkaldte Pacific Heights kvarter i San Fransisco.

Der har tidligere været flere demonstrationer foran parrets hus. Herunder fra folk fra Kina, der demonstrerede, da Nancy Pelosi tidligere i år under stort mediepostyr rejste til Taiwan for at besøge flere taiwanesiske ledere i protest mod Kinas Taiwan-politik.

Der er også blevet malet politiske slagord på hendes hus, ligesom et grisehoved på et tidspunkt blev lagt ved hendes garage.

Kongrespolitiets funktion er netop at beskytte politikere mod angreb udefra.

Flere Kongrespolitikere har de senere år fået beskyttelse efter at have modtaget trusler. Kongrespolitiet oplyser, at Nancy Pelosi selv var under beskyttelse i Washington, da hendes mand blev angrebet i San Fransisco.

Angrebet skete tidligt fredag morgen lokal tid, oplyser Nancys Pelosi kontor.

Selv ejer Paul Pelosi et investerings- og ejendomsselskab med adresse i San Francisco.