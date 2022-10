Nancy Pelosis mand på hospitalet efter overfald i hjemmet

Paul Pelosi, der er gift med formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, er blevet udsat for et voldeligt overfald under et indbrud i parrets hjem i Californien.

Det skete tidligt fredag morgen lokal tid, oplyser den demokratiske toppolitikers kontor.

Nancy Pelosi var ikke selv hjemme, da indbruddet og overfaldet fandt sted.