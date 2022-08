Liz Cheney lover at modarbejde løgnagtige republikanere

Over for ABC afviser hun at svare på, om hun vil stille op for Det Republikanske Parti eller som løsgænger, hvis hun altså beslutter sig for at stille op.

- Jeg kommer til at være meget fokuseret på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan, for ikke at vælge nogen resultatbenægtere, siger Cheney i interviewet.

Interviewet bliver vist i kølvandet på, at Liz Cheney i sidste uge tabte det republikanske primærvalg i delstaten Wyoming. Her tabte hun sin plads i Repræsentanternes Hus til partifællen Harriet Hageman, der støttes af Trump.