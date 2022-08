Analyse: Trumps brutale hævnmission kører lige efter drejebogen

Med et svidende nederlag til Donald Trumps største modstander, den tidligere republikanske stjerne Liz Cheney, i det republikanske primærvalg i hendes hjemstat, Wyoming, tog den tidligere præsident ikke kun sin største skalp til dato.

Han illustrerede, at han har sat sig totalt på magten i Det Republikanske Parti og forvandlet det fra et traditionelt konservativt parti til et, der drives af trumpismen, herunder konspirationen om at Trump fik frastjålet sin post ved præsidentvalget i 2020 ved valgsvindel.