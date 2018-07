Kontroversiel whistleblower fortsætter med at ryste USA

Store dele af verden så målløse til i foråret 2010, hvor en video af amerikanske tropper, der dræbte ubevæbnede civile irakere, cirkulerede på nettet.

Det var bare én af over 600.000 fortrolige filer, der blev lækket. Kvinden bag den massive afsløring var efterretningsanalytikeren Chelsea Manning.

Selv om hun blev idømt den hårdeste straf, der nogensinde er givet for at lække amerikanske militærhemmeligheder ifølge mediet The Guardian, fortsætter hun med at skælve den amerikanske grundvold.

Overblik: Manning fra analytiker til fængslet forbryder

Med et ønske om flere rettigheder til transkønnede, mindre statslig overvågning af borgere og en lempet immigrationspolitik stillede den 30-årige kvinde i januar op til valg om at blive Demokraternes kandidat til guvernørposten i delstaten Maryland.

Og hun holder sig bestemt ikke tilbage, når det kommer til at udtrykke, hvilke politiske problemer hun mener, at landet oplever.

- I.C.E. (de amerikanske immigrationsmyndigheder, red.) bliver mere aggressive. Det er taktikken for et autoritært regime, som begynder en etnisk udrensning. Som med ethvert forsøg på etnisk udrensning skal vi kraftfuldt modstå en sådan taktik, skriver hun på sin hjemmeside.

- Vi kan ikke blive ved med at vente på det næste valg og det næste valg. Vi bliver nødt til at tage deres magt fra dem (magthaverne, red.).

Whistlebloweren Chelsea Manning vil være senator

Manning meldte i januar, at hun stillede op mod Ben Cardin, som har været Demokraternes kandidat i delstaten i to perioder. 26. juni tabte hun valget, hvor hun fik 5,7 procent af stemmerne. Ben Cardin fik 80,4 procent.

Republikaneren Larry Hogan har siddet på guvernørposten i delstaten siden 2015.

Den tidligere analytiker har fortalt, at det var hendes forargelse over, at hun i sin tid i militæret så en anden verden end den, som blev vist det amerikanske folk gennem medierne, der drev hende til at dele de militære hemmeligheder for år tilbage.

En handling, der resulterede i en dom på 35 års fængsel. Dommen blev forkortet til syv år af den daværende amerikanske præsident, Barack Obama.

Chelsea Manning blev løsladt i maj 2017, og hun er som transkønnet blandt andet blevet fortaler for transkønnedes rettigheder.

Desuden anvender hun erfaringen med syv år bag tremmer, når hun i taler og interviews argumenterer for, at fængselssystemet bør lukkes, og at staten i stedet bør tilbyde social hjælp og rehabilitering til de indsatte.

- Fængselssystemet kan ikke blive reformeret. Vores fængselssystem bliver nødt til at lukke ned, og vores fanger skal sættes fri, skriver hun på sin hjemmeside.

Ud over at løslade fanger gik hun til valg på gratis sundhedspleje til alle og afskaffelse af landets grænsekontrol.

Selv om hun ikke kunne gå hjem med en sejr ved valget i delstaten 26. juni, har indsatsen stadig haft en stor betydning, mener hun.

- Om vi vinder eller taber, så er vores kampagne en del af et voksende politisk oprør. Vores magt er ægte. Vores bevægelse er større end noget valg, og det politiske etablissement ignorerer vores stemmer til deres eget tab, sagde Manning i en udtalelse, efter at resultaterne fra valget blev offentliggjort.

I USA møder hun blandt andet stor modstand fra den amerikanske præsident, Donald Trump, som har kaldt hende for en "utaknemmelig forræder".

Torsdag eftermiddag holder hun sit første oplæg i Europa siden sin løsladelse i 2017. Det sker på Roskilde Festival.