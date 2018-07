Overblik: Manning fra analytiker til fængslet forbryder

Chelsea Manning blev idømt en meget hård straf, efter at hun offentliggjorde hemmelige filer om USA's krigsførelse i Afghanistan og Irak i 2007 og 2009.

Manning har oplyst, at hun ønskede at åbne offentlighedens øjne for, hvad der skete i krigen. Målet var på sigt at gøre verden til et bedre sted.

Torsdag taler hun på Roskilde Festival.

Læs om Mannings forløb fra betroet efterretningsanalytiker til fængslet forbryder her:

* I 2007, da Manning er 19 år gammel, indskrives hun i det amerikanske militær. Hendes far, Brian Manning, har tjent i den amerikanske flåde som it-analytiker.

* I oktober 2009 udsendes hun til Irak. Hun havde som efterretningsanalytiker adgang til databaser med klassificeret information.

* Den adgang udnyttede Manning til at skaffe sig adgang til fortrolige informationer.

* I november 2009 får hun kontakt til stifteren af whistleblower-mediet WikiLeaks, Julian Assange, efter forgæves at have forsøgt at få kontakt til The New York Post og The Washington Post.

* I januar 2010 lykkes det hende at give over 600.000 filer til WikiLeaks, mens hun var hjemme i Maryland, USA på orlov.

* 18. februar 2010 offentliggør WikiLeaks for første gang materiale sendt fra Manning.

* I april 2010 offentliggør WikiLeaks en video, der viser irakiske civile og journalister blive beskudt fra en helikopter. Videoen er fra juli 2007 og skaber stor debat internationalt.

* I maj 2010 fortæller Manning en computerhacker ved navn Adrian Lemo, at hun har lækket materialet. Lamo gik til politiet med sin viden.

* 27. maj 2010 bliver hun anholdt i Irak for lækagerne. Hackeren Adrian Lemo havde fortalt til FBI, at Manning havde sagt til ham, at hun havde downloadet materiale og videregivet det til WikiLeaks.

* Blandt det fortrolige indhold var videofiler, 251.000 dokumenter fra amerikanske ambassader og flere end 400.000 hærrapporter.

* 5. juni 2010 sigtes hun for at have lækket klassificeret information. Flere sigtelser fulgte det næste år.

* 25. juli 2010 offentliggøres en række krigsrapporter fra krigen i Afghanistan i The Guardian, The New York Times og andre medier.

* 29. juli 2010 flyttes hun til FBI's hovedkontor i Quantico i Virginia, USA. Hun er i isolationscelle 23 timer i døgnet.

* 22. oktober 2010 offentliggør en række medier krigsrapporter fra krigen i Irak. De afslører blandt andet civile drab og tortur.

* 28. november 2010 offentliggør en række medier 250.000 filer fra amerikanske ambassader. De viser, hvad diplomater mener om deres ansættelser, og afslører udbredt korruption i mellemøstlige regimer.

* 24. april 2011 offentliggøres filer fra det amerikanske militærfængsel Guantanamo af The New York Times og The Guardian. I filerne er hemmelige vurderinger af de tilbageholdte fanger på flådebasen i Cuba.

* 16. december 2011 begynder høringer i sagen mod Manning.

* 28. februar 2013 erklærer Manning sig skyldig i at lække informationer fra militæret. Hun nægter sig skyldig i 12 af de mere alvorlige anklager - eksempelvis "at hjælpe fjenden".

* 3. juni 2013 begynder retssagen mod Manning i Maryland, USA.

* 30. juli 2013 bliver hun kendt ikke-skyldig i "at hjælpe fjenden". Hun bliver kendt skyldig i 20 andre anklager mod hende, herunder spionage.

* 14. august 2013 undskylder hun i retten, at hendes handlinger har skadet andre mennesker og USA.

* 21. august 2013 bliver Manning idømt 35 års fængsel.

* 22. august 2013 offentliggør Manning gennem sin advokat, at hun er transkønnet - hun er født som dreng med navnet Bradley Manning - og at hun fremover ønsker at blive kaldt Chelsea Manning.

* 17. maj 2017 blev hun løsladt, efter at Barack Obama i sine sidste dage som amerikansk præsident i januar forkortede hendes straf.

Kilder: Reuters, ABCNews, Britannica, The Guardian, The Telegraph.