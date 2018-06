Trump om sejr ved forfatningsdomstol: En vindikation mod ”hysteriske” kritikere

SAN FRANCISCO – USA’s præsident Donald Trump kalder forfatningsdomstolens afgørelse om hans kontroversielle indrejseforbud mod primært muslimsk dominerede lande en stor sejr for den amerikanske nation.

Med fem stemmer mod fire fastslog domstolens mest konservative dommere, at loven ligger inden for præsidentens beføjelser til at kontrollere, hvem der krydser USA’s grænser, og ikke er blevet undermineret af hans gentagne brandtaler mod faren ved muslimsk indvandring.

Trump har sejret i højesteret om indrejseforbud for muslimlande

»Denne afgørelse er en enorm oprejsning efter måneder med hysteriske udtalelser fra medierne og demokratiske politikere, som nægter at gøre, hvad det kræver at sikre vores grænser og vores land,« sagde Trump i en skriftlig udtalelse fra Det Hvide Hus.

Ved et møde med republikanske kongresmedlemmer i Det Hvide Hus hyldede han også afgørelsen som en sejr for USA, kaldte den et bevis for, at medier og demokratiske politikere havde taget fejl, og lovede, at fortsætte sin kamp for en mur på USA’s grænse til Mexico.

USA's forfatningsdomstol indikerer støtte til Trumps indrejseforbud mod muslimer

Domstolens afgørelse afspejlede, at Trump-regeringen to gange har udvandet sit oprindelige indrejseforbud, som blev indført umiddelbart efter Trumps indsættelse og skabte globalt ramaskrig.

Demonstranter holder skilte op foran USA's forfatningsdomstol i protest mod dens afgørelsen om Trumps indrejseforbud. Foto: AP/Carolyn Kaster

Samtidig valgte flertallet af forfatningsdomstolens ni dommere at forholde sig udelukkende til teksten i version 3.0 af indrejseforbuddet - og se bort fra udtalelser fra Trump under hans præsidentkampagne og efter hans indsættelse.

»De føderale indvandrerlove giver præsidenten vide beføjelser til at blokere adgang for udlændinge til USA,« skrev dommeren John Roberts i flertalsafgørelsen.

»Præsidenten har lovligt eksekveret denne beføjelse baseret på anbefalinger fra en stribe agenturer om, at adgang for de omtalte lande er afgørende for nationale interesser,« fortsatte han.

De fire dommere, som stemte imod, beklagede afgørelsen. En af dem, dommer Sonia Sotomayor, sagde, at afgørelsen ikke var bedre end afgørelsen fra 1944, der godkendte detention af japansk-amerikanere under Anden Verdenskrig.

Ved at opretholde forbuddet »erstatter domstolen en dårlig afgørelse med en anden,« sagde hun og forudså, at historien ikke vil se med venlige øjne på beslutningen.