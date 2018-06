Trump har sejret i højesteret om indrejseforbud for muslimlande

Højesteret i USA har tirsdag stadfæstet præsident Donald Trumps indrejseforbud mod personer fra flere lande, hvor indbyggerne overvejende er muslimer.

Sagen er afgjort med dommerstemmerne fem mod fire, og dermed er et langt juridisk slagsmål indtil videre bilagt.

Præsidenten er tilsyneladende tilfreds.

- Højesteret stadfæster Trumps indrejseforbud. Wow, skriver Donald Trump på Twitter.

Lederne af flere af USA's største virksomheder har offentligt talt imod præsidentens ønske om at begrænse indvandringen fra udvalgte lande.

Med tirsdagens beslutning sejrer Trump over lavere retsinstanser, som har blokeret for, at præsidentens dekret har virkning.

Dommen fra højesteret siger, at det ikke er bevist, at forbuddet er i strid med amerikansk immigrationslov eller forfatningens første tillæg.

Det seneste forbud, der blev underskrevet af Trump i september 2017, forbyder indrejse for borgere fra Iran, Libyen, Somalia, Syrien og Yemen.

Højesteret tillod i december, at dekretet i store træk kunne implementeres i december, mens klager over forbuddet fortsat var under behandling.

Højesteretspræsident John Roberts slår fast, at Trumps regering har leveret en tilstrækkelig begrundelse for indrejseforbuddet med baggrund i national sikkerhed.

- Vi udtrykker ingen mening om, hvorvidt politikken er fornuftig, siger Roberts.

Donald Trump har sagt, at indrejseforbuddet er nødvendigt, hvis hans regering skal beskytte USA mod islamistiske angreb.

Klagerne har argumenteret, at politikken har rod i præsidentens had til muslimer.

Klagerne har bedt retten tage højde for valgtaler fra Trump i 2016, da præsidenten argumenterede for, at ingen muslimer må komme ind i USA.