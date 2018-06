Trump hævder, at kriminaliteten i Tyskland er steget - men det er ikke sandt

Den amerikanske præsident Donald Trump beskyldte mandag migranter for stigende kriminalitet og for at ændre kulturen til det værre. Han tilføjede på Twitter, at det var et eksempel på en lignende trussel for USA.

Det skriver Reuters.

»Tysklands folk vender sig mod deres ledere, mens migrationen er ved at ryste den allerede skrøbelige Berlin-koalition. Kriminaliteten i Tyskland er steget. Store fejl i hele Europa har lukket millioner af mennesker ind, som har ændret deres kultur så stærkt og voldsomt,« skrev Donald Trump på Twitter.

I sidste måned rapporterede det tyske indenrigsministerium, at kriminaliteten i landet var faldet dramatisk. I 2017 var antallet af kriminelle hændelser på 5,76 millioner, hvilket er det laveste siden 1992. Tyskland rapportede altså om den laveste kriminalitetsrate i over 30 år.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. juni 2018

Trump er selv blevet kritiseret af menneskerettighedsaktivister, kendte og af flere medlemmer af det Republikanske parti efter flere flygtningebørn er blevet adskilt fra deres forældre ved grænsen mellem USA og Mexico på baggrund af et lovtiltag, der skal forhindre illegal indvandring.

Trump skriver også på sin Twitter-profil, at han gerne vil være ændre migrationslovene i USA, for at forhindre at landets skal havne i "samme situation" som Europa.



»Vi vil ikke have at det, der sker med indvandring i Europa, skal ske for os.«

We don’t want what is happening with immigration in Europe to happen with us!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. juni 2018

Den tyske forbundskansler Angela Merkels migrantpolitik er flere gange blevet beskyldt for at være grunden til den stigende støtte til det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, der er særligt indvandrerkritisk, efter hun valgte at åbne grænserne for flygtninge under flygtningekrisen i 2015.