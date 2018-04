Cyberkrig: Rusland har angrebet millioner af brugere i Vesten, advarer Storbritannien og USA

SAN FRANCISCO – Det er velkendt, at statssponsorerede, russiske hackere har været meget aktive i Vesten de seneste år. Og det er muligt, at omfanget er større end hidtil antaget.

Russiske hackere er aktivt gået efter at tage kontrol over hardware, der bruges til at transportere data med henblik på at spionere og at stjæle informationer. Dette kan også bruges som springbræt til en ondsindet offensiv på et senere tidspunkt.

Advarslen kommer mandag i en sjælden fælles meddelelse fra Storbritannien og USA.

Sådan kan brugere se, om de er blevet angrebet Storbritannien og USA fortæller i en fælles meddelelse, hvilke spor russiske hackere typisk efterlader, når de har kompromitteret hardware.

På en pressekonference sagde Jeanette Manfra, afdelingschef i USA’s ministerium for national sikkerhed, Homeland, at USA og dets allierede »er meget sikre på,« at Rusland står bag denne meget brede kampagne.

»Når du først har kontrol over en router, så ejer du trafikken,« advarede hun.

Hollandske spioner tog russiske hackere på fersk gerning i amerikansk valgindblanding

Målene har primært været regeringer eller organisationer i den private sektor samt leverandører af kritisk infrastruktur og de internetudbydere, som understøtter disse sektorer.

Ud over spionage og forberedelse til mulige angreb bruges kompromitteret hardware også til at underminere firewalls og andet udstyr, der er installeret med henlik på at spore uvelkomne gæster på datamotorvejen.

FBI sigter Putins kok for at stege valgflæsk i cyber for Trump Tiltaler mod 13 russere beskriver, hvordan Rusland blandede sig i USA’s valgkamp. Alligevel føler præsident Trump sig renset.

Efterretninger fra to lande peger i retning af, at millioner af maskiner, der bruges til at sende data fra A til B allerede kan være ramt.

Anklageskrift giver detaljerede informationer om, hvordan russerne førte 'informationskrig' under amerikansk valg

»Der er millioner af maskiner der bliver angrebet globalt,« sagde Ciaran Martin, leder af Storbritanniens nationale cybersikkerhedscenter, NCSC.

Han beskrev den fælles advarsel som et allieret »modangreb mod statssponsoreret aggression i cyberspace« og sagde også, at af de teknikker, som Rusland bruger, basalt set udnytter »svagheder i netværkssystemerne.«

Det er kun en måned siden, at USA sagde, at kritisk infrastruktur i både USA og Europa også har været under angreb i mange måneder, herunder el-netværk, hospitaler, banker og flykontrolsystemer.

I den seneste uge er spændingerne mellem USA og Rusland vokset yderligere som følge af det USA-ledede luftangreb mod Syrien i weekenden.

Ifølge Rob Joyce, en cybersikkerheds-koordinator i Det Hvide Hus har mandagens angreb dog ingen sammenhæng med dette.